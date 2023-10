È morto il padre di Gianluca Grignani, gli dedicò Quando ti manca il fiato È morto il padre di Gianluca Grignani. Il cantautore lo saluta su Instagram con una frase di una canzone che gli aveva dedicato durante l’ultimo Festival di Sanremo.

È morto il padre di Gianluca Grignani. Lo comunica lo stesso artista che lo saluta con un post su Instagram e un passaggio tratto dal brano dedicato proprio al genitore, presentato durante il Festival di Sanremo 2023, "Quando ti manca il fiato". Nella didascalia del post, il cantautore scrive: "E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà".

Il rapporto complesso tra Gianluca Grignani e il padre

Gianluca Grignani non ha mai fatto mistero del rapporto complesso che ha avuto con Paolo Grignani. Con lui, Grignani si è subito misurato sul piano dell'assenza, principalmente dovuta ai continui impegni di lui, che di lavoro faceva il commerciante di articoli per fotofrafi. Una lontananza che si è acuita soprattutto durante l'infanzia dell'artista. Le complicazioni sono peggiorate poi a causa del divorzio tra Paolo Grignani e la madre di Gianluca, Elba. Gianluca Grignani ha sempre parlato di questo rapporto con il padre come "mal gestito". Durante una recente apparizione a "Domenica In" con Mara Venier, il cantautore ha condiviso che "la cosa più difficile nella vita è avere una famiglia". Ha anche parlato della sua madre Elba, descrivendola come una donna severa che non era spesso presente quando lui ne aveva bisogno.

"Quando ti manca il fiato", la canzone che Grignani ha dedicato a suo padre

Paolo Grignani viveva in Ungheria ed è morto senza ascoltare la canzone "Quando ti manca il fiato", che Gianluca Grignani ha scritto e composto insieme a Enrico Melozzi e che ha presentato nel corso del Festival di Sanremo 2023. Il cantautore ha ammesso più volte della difficoltà di presentarsi all'Ariston con un brano del genere nel quale si racconta questa verità sepolta. Tra i momenti più rappresentativi: "Ed io non ho parlato più ho tenuto tutto dentro e ho messo giù, poi ci ho pensato sù, si ci ho pensato sù. Ciao papà o addio papà io ti perdono, le mie lacrime sono sincere ma c'è chi non lo farà, tu accettala la verità e in mezzo a chi finge cordoglio sarò il tuo orgoglio". E poi la frase che gli ha dedicato anche nel post: "Perché tu sappia che ti amo lo stesso e per il resto ognuno giudichi se stesso".

E c'è ancora un passaggio che, adesso che Paolo Grignani non c'è più, suona molto significativo e riguarda il funerale dell'uomo: "Ciao sono papà come va Gianluca?/Ma no che non sto male ma quando accadrà/tu verrai o no al mio funerale/tu verrai o no?".