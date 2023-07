È morto il Direttore d’orchestra Danilo Minotti, Claudio Baglioni: “È un’alba tristissima” Claudio Baglioni ha annunciato la morte del direttore d’orchestra Danilo Minotti, che aveva più volte partecipato al Festival di Sanremo.

A cura di Redazione Music

Con un post sui suoi social, Claudio Baglioni ha annunciato la scomparsa del Maestro Danilo Minotti, che aveva più volte collaborato con lui nel progetto musicale Dodici Note – TUTTI SU! con cui aveva tenuto 12 date alle Terme di Caracalla, prima di toccare il Teatro Greco di Siracusa e l'Arena di Verona. Un lungo connubio quello del cantautore con il direttore d'orchestra e musicista che ha voluto ricordare con affetto: "È un'alba tristissima. Il Maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio Danilo, amico e compagno di tante storie.

Minotti aveva diretto molti artisti a Sanremo

Il volto di Minotti non era sconosciuto, anche grazie alle sue partecipazioni come direttore d'orchestra al Festival di Sanremo, ma il musicista era un'istituzione della discografia italiana. Minotti ha diretto al festival, oltre a Baglioni, anche artisti come Malika Ayane, Gino Paoli, Erica Mou, Paola Folli e Davide De Marinis, ma ha collaborato live e in studio con Anna Oxa, Marcella Bella, Mia Martini, Eros Ramazzotti, Gianluca Grigniani, Amii Stewart, Nick The Nightfly, Paola Folli, Tullio De Piscopo, Ivana Spagna, Emma Marrone, Gianni Morandi e Mina. Minotti aveva collaborato a produzioni televisive come Anima Mia, La notte vola, Music Farm, Domenica In e era insegnante di Arrangiamento e Composizione Pop al Conservatorio di Monopoli.

L'impegno con Claudio Baglioni

Nei mesi scorsi era stato molto impegnato proprio con Baglioni con cui aveva collaborato proprio a Dodici Note – TUTTI SU!, il concerto che il cantautore romano aveva costruito facendosi accompagnare da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Con lui in scena c'era anche, tra gli altri, l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli studi di registrazione “Forum Studios” e diretta proprio dal Maestro Danilo Minotti.