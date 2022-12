È morto Guido Pistocchi, il musicista jazz di Renzo Arbore È morto Guido Pistocchi, grande trombettista e compositore jazz, tra i più grandi in Italia. Collaborò con Renzo Arbore a Indietro Tutta.

È morto Guido Pistocchi, grande trombettista e compositore jazz, tra i più grandi in Italia. Aveva 85 anni e aveva anche fatto parte del cast della storica "Indietro Tutta" di Renzo Arbore, tra il 1987 e il 1988. Guido Pistocchi era nato a Cesena ed era figlio d'arte, suo padre era violinista, ed era il più giovane di quattro fratelli musicisti che hanno lavorato tutti in Rai. Nel 1947 nell'orchestra di Cinico Angelini e in seguito nell'Orchestra Sinfonica della RAI di Roma.

La carriera

La prima grande svolta arriva già nel 1964 quando Guido Pistocchi costituisce il suo gruppo formato da otto elementi, prodotto da Lucio Battisti e Mogol per l'etichetta Ricordi, sotto lo pseudonimo "El Supremo Brass Band". Nello stesso periodo si esibisce nei locali più importanti e rinomati d'Italia. "La Bussola" di Sergio Bernardini, "La Capannina", il Club 84. Fu ingaggiato a teatro da Pietro Garinei e Sandro Giovannini al Teatro Sistina di Roma. La sua musica swing è stata fondamentale, impreziosita da tante collaborazioni di assoluto livello: Lelio Luttazzi, Romano Mussolini, Piergiorgio Farina e Hengel Gualdi. Nel 1988 collabora con Claudio Mattone e con Renzo Arbore. Suonò anche nell'orchestra del Festival di Sanremo nel 1992, nel 1993 e nel 1994.

Le grandi collaborazioni

Ancora tantissime collaborazioni di livello assoluto: Marcello Rosa, Gianni Sanjust, Gianni Basso, Dino Piana, Henghel Gualdi, Tullio De Piscopo, Andrea Pozza, Luciano Milanese, Giancarlo Pillot, Stefano Bagnoli, Giorgio Azzolini, Gianni Cazzola, Riccardo Fioravanti, Ennio Morricone, Giorgio Chièrchie. Compose le musiche per il film Night Club, una commedia all'italiana diretta da Sergio Corbucci ed interpretata da Christian De Sica, Mara Venier, Sergio Vastano e Massimo Wertmüller. Compose anche la sigla di "Goleada", trasmissione sportiva in onda su Tele Montecarlo. Nel 2012 ha messo su il suo nuovo quartetto con Michele Francesconi al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Luca Nanni alla batteria.