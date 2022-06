È morto Giampiero Felisatti, autore di successi come “Sei bellissima” e “Ancora, ancora, ancora” É morto Giampiero Felisatti (conosciuto anche come Gianpietro), cantautore e autore di successi come “Sei Bellissima”, cantata da Loredana Berté, e “Ancora ancora ancora” di Mina. Aveva 72 anni. A darne notizia la sorella Fiorella Felisatti con un post su Facebook.

A cura di Elisabetta Murina

L'annuncio della morte

A dare la notizia della scomparsa di Giampiero Felisatti, avvenuta sabato 18 giugno a Pavia, è stata la sorella Fiorella con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. La speaker ha scritto: "Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un Grande Artista non se ne va mai veramente. Le tue canzoni sono un lascito che rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci. Buon viaggio Gianpietro". L'autore aveva 72 anni e da tempo era ricoverato al policlinico San Matteo dove si è spento.

La carriera di Giampiero Felisatti

Nato a Vigevano nel 1950, Giampiero Felisatti inizia la sua carriera come cantautore: alla fine degli anni Sessanta fonda il gruppo Funanboli di cui diventa la voce principatie. Passato qualche anno poi, nella seconda metà degli anni Settanta, inizia l'attività come solista e sceglie di dedicarsi soprattutto alla composizione. C'è lui dietro il testo di Ancora, ancora, ancora cantata da Mina, Sei Bellissima di Loredana Bertè, Il mare calmo della sera interpretato da Andrea Bocelli. Negli anni Ottanta si è dedicato alla composizione di diversi album in lingua spagnola grazie alla collaborazione con la compagnia discografica Hispavox e Gamma Mexico.