È morto Gary Brooker, voce e fondatore dei Procol Harum La voce del grande classico “A Whiter Shade of Pale”, è morto di cancro nella sua casa il 19 febbraio all’età di 76 anni.

Il cantante e frontman dei Procol Harum, Gary Brooker, che ha guidato la famosa band lungo i suoi 55 anni di storia, voce del grande classico "A Whiter Shade of Pale", è morto di cancro nella sua casa il 19 febbraio all'età di 76 anni. La sua voce è stata incredibile e quel brano, "A Whiter Shade of Pale", è assolutamente un simbolo della storia della musica, colonna sonora della Summer of Love.

L'annuncio

Così la band su Facebook: “Siamo molto dispiaciuti di annunciare la morte di Gary Brooker. L’unica costante che definisce i cinquant’anni di carriera della band: la voce e il pianoforte di Gary erano leggendari e lasciano un’eredità che durerà per generazioni. Mancherà moltissimo a tutti coloro che lo hanno conosciuto”. Purtroppo la notizia della morte di Gary Brooker era stata anticipata dall'annullamento del tour mondiale per motivi mai precisati. Alcune date erano previste anche in Italia.

La carriera

Gary Brooker era nato a Londra il 29 maggio 1945 ed era il fondatore dei Procol Harum, band fondata dopo un'esperienza nei Paramounts, band di cui i Rolling Stones si narra fossero da sempre grandi fan. L'enorme successo di "A Whiter Shade of Pale" non fu mai bissato davvero. Solo due singoli riuscirono a piazzarsi ai piani alti della classifica musicale: Conquistador nel 1967 e Homburg, nel 1968. Con lo scoglimento dei Procol Harum, Gary Brooker avviò una carriera solista collaborando con Eric Clapton, George Harrison, Alan Parson Project, Kate Bush, Ian McDonald. Nel 1996 ha partecipato con Madonna al film "Evita". I Procol Harum si erano riformati nel 1991 e avevano pubblicato il loro ultimo disco nel 2017: "Novum". Il rock progressivo dei Procol Harum è considerato uno dei primi esempi di questa corrente musicale, oltre a essere considerati come uno dei quintetti più influenti della storia del rock.