È morto Fritz McIntyre, ex tastierista dei Simply Red È morto a 62 anni Fritz McIntyre, ex tastierista dei Simply Red. A darne notizia è stato il gruppo con un post pubblicato su Instagram: “Siamo profondamente scioccati e rattristati dalla notizia ricevuta”. È stato il primo pianista della band, condividendo il successo mondiale dei primi cinque album.

La morte di Fritz McIntyre

La notizia della morte di Fritz McIntyre è stata così condivisa sui social dai Simply Red: "We are deeply shocked and saddened to receive the news that pianist extraordinaire and original Simply Red member Fritz McIntyre has passed away. He has left this Earth WAY TOO SOON. Deepest sympathies and condolences to his family and friends".

Siamo profondamente addolorati e rattristati dalla notizia della morte del pianista straordinario, membro originario dei Simply Red, Fritz McIntyre. Ha lasciato la Terra troppo presto. Il più profondo affetto e le nostre condoglianze alla sua famiglia e agli amici più cari.

Chi era Fritz McIntyre

Fritz McIntyre era nato a Birmingham, al centro dell’Inghilterra, il 2 settembre 1958. È stato il pianista dei Simply Red sin dal giorno del debutto della band composta da Mick Hucknall (voce), David Fryman (chitarra), Tony Bowers (basso) e Chris Joyce (batteria). Il successo mondiale dei Simply Red vissuto a pieno con i primi cinque album nei quali aveva contribuito attivamente componendo anche alcune canzoni. Sua la voce in "Wonderland", singolo dell'album "Stars" del 1991. Poi lasciò il gruppo per dedicarsi alla carriera solista. Era un pianista gospel, proprio grazie a questa caratteristica riuscì a incontrarsi con Mick Hucknall e iniziare la sua carriera. Negli anni precedenti alla sua morte, si era dedicato esclsuivamente alla musica religiosa, diventando anche direttore musicale di una chiesa cristiana, prima in Canada e successivamente in Florida.