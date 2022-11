È morto Father Abraham, cantò La canzone dei Puffi L’artista, all’anagrafe Petrus Antonius Laurentius Kartner detto Pierre, ha venduto oltre 17 milioni di copie con le sue canzoni dedicate ai Puffi. Aveva 87 anni.

A cura di Daniela Seclì

È morto Father Abraham. Il cantante aveva 87 anni e si è spento l'8 novembre, lasciando la moglie Annie e il figlio Walter. Lo annuncia il Mirror. L'artista olandese, il cui vero nome era Pierre Kartner, aveva fatto la sua fortuna con le canzoni dedicate ai Puffi, vendendo milioni di copie in tutto il mondo e producendo oltre 1600 brani. Ripercorriamo la sua carriera, iniziata quando aveva solo otto anni.

Da Pierre Kartner a Father Abraham

Il suo nome di battesimo era Petrus Antonius Laurentius Kartner, detto Pierre. Nato nel 1935, sin da bambino ha dimostrato una evidente inclinazione per la musica. A soli 8 anni Kartner, infatti, partecipò a un festival locale e si aggiudicò la vittoria. Crescendo, mise temporaneamente da parte la sua passione e andò a lavorare in una fabbrica di cioccolato ad Amsterdam. Nel 1971 arrivò la svolta. Scrisse la canzone Father Abraham had seven sons e, per promuoverla, indossò una barba finta. Il personaggio funzionava e così, l'artista decise di farsi crescere la barba e di completare il look con una bombetta. Father Abraham diventò il suo nome d'arte.

Il successo con la canzone dei Puffi

Nel 1977, dunque sei anni dopo, venne chiesto a Pierre Kartner di scrivere una canzone per promuovere il cartone animato dei Puffi. Così, nacque "The Smurfs song" (La canzone dei Puffi). All'inizio ne vennero prodotte solo 1000 copie, ma vennero vendute in un solo giorno ad un Festival. Ne vennero stampate altre 400 mila copie, anche queste vendute in un baleno. Il personaggio funzionava, così come i suoi brani. Il passo successivo fu quello di chiedere a Pierre Kartner di produrre un intero album di canzoni dedicate ai Puffi. Fu un successo, l'album venne venduto in numerosi Paesi inclusa l'Italia. Kartner ne produsse altri sullo stesso tema, vendendo oltre 17 milioni di copie. La sua collaborazione nella produzione del noto cartone animato durò dal 1977 al 2005. Sono trascorsi 17 anni da allora, ma viene ancora ricordato come il padre dei Puffi.