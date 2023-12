È morto Denny Laine, cantante e chitarrista che fondò i Wings con Paul McCartney È morto Danny Laine, chitarrista e cantante che fondò i Wings con Paul e Linda McCartney. A spegnerlo una malattia ai polmoni: aveva 76 anni.

È morto Denny Laine, ex cantante e chitarrista dei Moody Blues e dei Wings, la band che fondò insieme a Paul e Linda McCartney. Aveva 76 anni. Con lo stesso Paul McCartney ha firmato il singolo di maggior successo della band: Mull of Kintyre. Dopo lo scioglimento del gruppo, Denny Laine ha proseguito la carriera come solista. L'annuncio della scomparsa arriva dalla moglie, Elizabeth Mel, sposata lo scorso luglio: a spegnerlo una malattia polmonare, la malattia polmonare interstiziale (ILD).

L'annuncio di Elizabeth Mel

"Il mio caro marito è morto pacificamente questa mattina presto", ha scritto Elizabeth Mel su Instagram a corredo di una foto con il cantautore e chitarrista inglese. "Ero al suo capezzale, tenendogli la mano mentre suonavo per lui le sue canzoni di Natale preferite. Ha cantato canzoni di Natale nelle ultime settimane e io ho continuato a suonare canzoni di Natale mentre era in terapia intensiva con un ventilatore la scorsa settimana". La donna ha continuato dichiarando che entrambi credevano che sarebbero ritornati presto a casa, insieme dopo la lotta contro la malattia polmonare interstiziale.

Entrambi credevamo che avrebbe superato i suoi problemi di salute e sarebbe tornato al centro di riabilitazione e infine a casa. Sfortunatamente, la sua malattia polmonare, la malattia polmonare interstiziale (ILD), è imprevedibile e aggressiva. Ogni infezione ha indebolito e danneggiato i suoi polmoni. Combatteva ogni giorno. Era così forte e coraggioso, non si lamentava mai. Tutto ciò che voleva era stare a casa con me e il suo gattino, Charley, a suonare la sua chitarra gitana.

Dopo i ringraziamenti, ha concluso: "Il mio mondo non sarà più lo stesso. Denny era una persona meravigliosa, così amorevole e dolce con me. Ha reso le mie giornate colorate, divertenti e piene di vita, proprio come lui. Grazie tesoro per avermi voluto bene, per tutte le risate, l'amicizia, il divertimento e per avermi chiesto di essere tua moglie. Ti amerò per sempre".