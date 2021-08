È morto Dennis “Dee Tee” Thomas, fondatore dei Kool & the Gang autori di Get Down On It È morto Dennis “Dee Tee” Thomas fondatore dei Kool & the Gang, band che ha scritto la storia del soul funk mondiale e autori di hit come “Celebration” e “Get Down On It”. Il musicista è morto “pacificamente nel sonno all’età di 70 anni nel New Jersey” come si legge nella lunga nota pubblicata sulle pagine social della band.

Dennis "Dee Tee" Thomas (Photo by Mychal Watts/Getty Images for Jazz in the Gardens))

È morto Dennis “Dee Tee” Thomas fondatore dei Kool & the Gang, band che ha scritto la storia del soul funk mondiale e autori di hit come "Celebration" e "Get Down On It". Il musicista è morto "pacificamente nel sonno all'età di 70 anni nel New Jersey" come si legge nella lunga nota pubblicata sulle pagine social della band – i cui altri membri fondatori erano Ronald e Robert Bell Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown e Charles Smith -, dove si riassume anche la lunga carriera del sassofonista, flautista e percussionista che faceva anche da maestro di cerimonia ai live della band. La sua ultima esibizione sul palco risale allo scorso 4 luglio all'Hollywood Bowl di Los Angeles.

Nel ricordo della band sui social si legge che Dee Tee "era conosciuto come il tipo a posto, il bravo ragazzo per antonomasia del gruppo, amato per i suoi vestiti e cappelli alla moda e il suo atteggiamento rilassato". Oltre a essere musicista e maestro di cerimonia della band, Thomas è ricordato anche per essere la persona che si prendeva cura del guardaroba degli altri membri della band e nei primi anni, quando la band era ancora agli albori, era colui che si occupava di conservare i primi guadagni ottenuti con i concerti: "Nei primi giorni della band, Dennis fungeva anche da tesoriere, portando i guadagni del gruppo in un sacchetto di carta nella campana del suo corno" si legge nel messaggio commemorativo.

La band è una pietra miliare della musica mondiale, grazie ad alcune hit, appunto, ma anche perché le loro canzoni sono state campionate da tantissimi musicisti e sono diventate colonne sonore famosissime, utilizzate in film come "Rocky", "Saturday Night Fever" e "Pulp Fiction": "Nel 1964, sette amici adolescenti si unirono, i fratelli Ronald Bell e Robert "Kool" Bell, e gli amici Dennis Thomas, Spike Mickens, Ricky Westfield, George Brown e Charles Smith, crearono una miscela musicale unica di jazz, soul e funk. Inizialmente chiamandosi Jazziacs, la band ha subito vari cambi di nome prima di stabilirsi sul loro famoso moniker. Kool & the Gang sono stati lanciati ufficialmente nel 1969 e ora sono vere leggende funk, soul, R&B e pop.