È morto Darryl Hunt, il bassista dei The Pogues aveva 72 anni

È morto Darryl Hunt, il bassista dei The Pogues. Aveva 72 anni. A darne notizia i canali social della band irlandese: "Il nostro Darryl è morto ieri pomeriggio a Londra". Sconosciute per il momento le cause della morte.

La carriera di Darryl Hunt

Nato in Inghilterra nel 195o, Darryl Hunt si è avvicinato al mondo della musica fin da giovane, scegliendo un percorso di studi presso la Nottingham Trent University. In quegli anni ha fatto la sua prima incursione musicale, suonando nella band The Borthel Creepers, diventata poi Plummet Airlines e nata per un film studentesco negli anni Settanta.

La sua carriera però è decollata quando ha iniziato a suonare il basso nei The Pogues nel 1986, la band irlandese che l'ha consacrato al grande pubblico. La sua canzone Love You Till The End, dell'album Pogue Mahone, è stata usata nei titoli di coda del film di Jay Roach Mystery, Alaska. Sconosciute per il momento le cause della morte, avvenuta lo scorso 8 agosto, come si legge sul profilo social della band che per prima ne ha dato notizia.