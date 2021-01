È morto MF Doom, all'anagrafe Daniel Dumile. Aveva 49 anni. A dare l'annuncio è stata la moglie Jasmine che ha pubblicato un lungo post sul profilo Instagram dell'artista. Secondo quanto sostiene, la morte risalirebbe al 31 ottobre scorso. Solo in queste ore, però, la triste notizia è stata condivisa con i fan. Oltre 45mila i commenti increduli.

La moglie di Daniel Dumile ha pubblicato su Instagram un lungo post nel quale ha comunicato la morte del rapper. Ha tracciato un ritratto di lui, evidenziando come la sua presenza abbia illuminato la sua vita. Le sue parole sono state:

"A Dumile, il miglior marito, padre, insegnante, studente, partner lavorativo, amante e amico che io potessi mai chiedere. Grazie per tutte le cose che hai mostrato, insegnato e dato a me, ai nostri figli e alla nostra famiglia. Grazie per avermi insegnato come perdonare e dare un'altra possibilità, a non essere veloce a giudicare e demolire. Grazie per avermi mostrato come non aver paura di amare e come essere la miglior persona che io possa essere. Il mio mondo non sarà più lo stesso senza di te. Le parole non basteranno mai per esprimere ciò che tu e Malachi significate per me, vi amerò e adorerò sempre".