É morto D.H Peligro, il batterista dei Red Hot Chilli Peppers e Dead Kennedys aveva 63 anni É morto D.H Peligro (Darren Henley), batterista dei Dead Kennedys e dei Red Hot Chilli Peppers. Aveva 63 anni. Il decesso è avvenuto per via di un trauma cranico causato da una caduta accidentale in casa.

A cura di Elisabetta Murina

È morto D.H Peligro, il cui vero nome è Darren Henley, batterista del gruppo Dead Kennedys e Red Hot Chilli Peppers. Aveva 63 anni. Il decesso è avvenuto il 28 ottobre nella sua casa di Los Angeles a seguito di una caduta che gli ha causato un trauma cranico. A darne notizia gli stessi Dead Kennedys con un post su Facebook.

La notizia della scomparsa

La notizia della scomparsa è stata dato dallo stesso gruppo dei Dead Kennedys, che in un post su Facebook hanno scritto: "D.H. Peligro (Darren Henley) è morto presso la sua casa di Los Angeles il 28 ottobre. La polizia arrivata sul posto ha dichiarato che è deceduto per un trauma alla testa causato da una caduta accidentale. I funerali verranno annunciati nei prossimi giorni. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile".