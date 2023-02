È morto Burt Bacharach, il compositore leggendario aveva 94 anni Il compositore aveva 94 anni. Grandissime canzoni di successo, componimenti da Oscar, successi senza tempo, firmati tra gli altri per Dionne Warwick. Scrisse una canzone per Mario Biondi nel 2009.

Il mondo della musica piange la scomparsa di Burt Bacharach. Il compositore aveva 94 anni. Grandissime canzoni di successo, componimenti da Oscar, successi senza tempo, firmati tra gli altri per Dionne Warwick. Tra i grandi successi, ricordiamo Do you. know the way to San Jose e Walk on by. È morto mercoledì, per cause naturali, nella sua casa di Los Angeles. Bacharach ha scritto più di 70 brani che sono schizzati in cima alle top charts statunitensi e del Regno Unito. È il diciottesimo composito di maggior successo nella storia della Gran Bretagna. Per il grande schermo ha composto, tra le altre, la colonna sonora di Arturo e del primo James Bond, oltre che di Butch Cassidy.

I suoi pezzi cantati dai migliori artisti

I pezzi di Burt Bacharach sono stati cantati da artisti di fama assoluta. Tra questi i Beatles, Aretha Franklin, B.J. Thomas, Tom Jones, Dusty Springfield, Herb Alpert, i Drifters, Luther Vandross e soprattutto Dionne Warwick, con la quale appunto sviluppò un duraturo sodalizio musicale. Tra gli altri ha composto anche per Elvis Presley. Nel 2009, scrisse una canzone per Mario Biondi: "Something that was beautiful", che il cantante ha incluso nell'album "If".

Ha vinto 8 Grammy e 3 Oscar

Burt Bacharach è cresciuto con la classica e con il jazz. Una carriera costellata da grandi successi: in carriera, infatti ha portato a casa ben tre premi Oscar e otto Grammy. I massimi premi per il cinema sono stati vinti per la colonna sonora di ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid" e per la canzone "Raindrops Keep Fallin" on My Head'. Ha vinto un Oscar anche con la sua moglie dell'epoca, Carole Bayer Sager, era il 1982, per "Best That You Can Do", colonna sonora del film "Arturo". Inolter, nel 2012, ha ricevuto dal presidente degli Stati Uniti d'America il Premio Gershwin.