Morto Angelo Badalamenti, il messaggio del collega e amico David Lynch: “Oggi niente musica” Il mondo della musica piange la morte di Angelo Badalamenti, il compositore e musicista americano di origini italiane, firma della colonna sonora di Twin Peaks. Il collega e amico David Lynch ha accennato alla sua scomparsa nel suo Weather Report: “Oggi niente musica”.

A cura di Gaia Martino

È morto il pianista e compositore statunitense di origini italiane Angelo Badalamenti all'età di 85 anni. La notizia del decesso è arrivata ieri, nella tarda serata, poi confermata da familiari e colleghi. Il celebre artista era noto soprattutto per le sue collaborazioni con David Lynch, per il quale firmò, tra le tante, la colonna sonora di Twin Peaks. La loro collaborazione cominciò nell'86 con "Velluto blu", e continuò nel 1990 con "Cuore selvaggio" e, appunto, "I segreti di Twin Peaks". Poi ancora "Fuoco cammina con me", "Strade perdute", "Una storia vera", "Mulholland Drive" nel 2001, e nel 2002 con "Rabbits".

David Lynch è apparso visibilmente scosso nel suo "Weather Report", format su Youtube. Ha accennato alla morte del suo amico e collega con queste parole: "Buongiorno ,oggi niente musica. Angelo, riposa in pace", le parole per il suo storico amico.

Le parole della nipote Frances Badalamenti

Anche una nipote dell'artista, Frances Badalamenti, scrive l'ANSA, ha ricordato lo zio, citando gli storici lavori svolti per "Blu Velvet", "Cabin Fever", "Nightmare On Elm Street 3", e le sue relazioni e collaborazioni di lavoro con grandi nomi della musica come David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Isabella Rossellini, Dolores O'Riordan, Anthrax, Dokken, Eli Roth. La donna, si legge, ha sottolineato che lo zio era sempre rimasto fedele alle sue radici, non aveva mai lasciato il New Jersey per Los Angeles. Nel corso della sua carriera si è reso noto non solo per i lavori legati al cinema e alle serie tv. È sua la firma del videogioco Fahrenhei, poi nel 1995 ha composto, orchestrato e prodotto l'album di Marianne Faithfull intitolato A Secret Life. Angelo Badalamenti aveva coronato la sua carriera con la vittoria di un Grammy e un Emmy Award.