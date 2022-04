È morto Andrew Woolfolk, fu il sassofonista degli Earth, Wind & Fire Il sassofonista degli Earth, Wind & Fire Andrew Woolfolk è morto a 71 anni, collaborò in September e con artisti come Level 42 e Phil Collins.

A cura di Francesco Raiola

Il sassofonista degli Earth, Wind & Fire Andrew Woolfolk è morto a 71 anni come ha confermato il cantante della storica band americana Philip Bailey in un post su Instagram. Il cantante, infatti, ha confermato la notizia con un post accompagnato da una foto che li ritrae insieme: "L'ho incontrato al liceo e siamo diventati subito amici e compagni di band. Si chiamava Andrew Paul Woolfolk. Lo abbiamo perso oggi, dopo una malattia durata per oltre 6 anni. È passato all'eternità, da questa Terra dei morenti alla Terra dei Viventi. Bei ricordi. Grande talento. Buffo. Competitivo. Arguto. E sempre in stile. Booski… Ci vediamo dall'altra parte, amico mio".

Woolfolk non ha contribuito alla fondazione della band ma vi è entrato pochi anni dopo la creazione. Il musicista, infatti ha suonato con la band dal 1973 al 1983, prima di lasciare e tornare dal 1987 al 1993, alternandosi tra sassofono, appunto, il flauto traverso e le percussioni e contribuendo ad alcuni degli album e delle canzoni più note degli EW&F. Nel 73 la band doveva sostituire gli uscenti Ronnie Laws e Roland Bautista e Bailey si ricordò di questo amico di scuola a cui si deve il sax soprano di quella che, probabilmente, è la canzone più famosa della band, ovvero "September", pubblicata nel 1978. Il brano restò per settimane nella Billboard Hot 100, la classifica americana dei singoli. E ogni 21 settembre, come riporta Billboard, la canzone conta un aumento di ascolti, essenno il giorno menzionato nella canzone: "Do you remember The 21st night of September? Love was changin' the minds of pretenders while chasin' the clouds away"

Oltre agli EW&F, Woolfolk collaborò anche con altri artisti americani come Deniece Williams, Tracie Spencer, Phil Collins, Twennynine, e i Level 42 il cui album Standing in the Light fu nominato ai Grammy. Il sassofonista collaborò anche con l'album solista di Bailey "Triumph" che vinse il Grammy nel 1986. Nel 2000 Woolfolk fu introdotto nella Rock & Roll Hall of Fame assieme agli Earth, Wind & Fire.