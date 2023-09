È morto Adriano Fabi, produttore e manager musicale di Renzo Arbore Il mondo della musica e della tv piange la morte di Adriano Fabi, produttore e storico manager di Renzo Arbore. Si è spento all’età di 77 anni dopo una lunga malattia.

A cura di Gaia Martino

Adriano Fabi, produttore, autore e manager di Renzo Arbore

Adriano Fabi è stato il manager di Renzo Arbore, era un uomo particolarmente conosciuto nell'ambiente musicale per aver realizzato i tuor di Arbore e della sua Orchestra italiana in giro per il mondo. Ha firmato gran parte del lavoro discografico del cantante e showman ed ha realizzato tanti lavori discografici di diversi artisti. Portano il suo nome single tv come Fantastico 6, la produzione di Pino Daniele Opera con la direzione di Paolo Raffone, poi colonne sonore come Mark il poliziotto spara per primo del 1975, L’importante è non farsi notare del 1979, poi le canzoni come "Fatti più in là" delle Sorelle Bandiera. Ha lavorato con noti personaggi dello spettacolo italiano come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Maurizio Ferrini, e con autori come Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. L'ultima produzione risale a pochi mesi fa, 1 like por favor di Nuevo. Con lo pseudonimo di Onward ha scritto anche due canzoni, nel 1971, per Demetrio Stratos, Daddy’s dream, e Since you’ve been gone, nel breve passaggio del cantante alla Numero Uno di Battisti e Mogol, la prima delle quali fu poi ripresa – l'anno seguente – da Mina con un testo in italiano e il titolo L’abitudine.

L'omaggio di Mara Venier

"Addio Adriano …siamo stati per tanti anni una famiglia felice ….Un abbraccio a Sabina ,Marco ,Renzo": con queste parole Mara Venier ha reso omaggio ad Adriano Fabi. Ha condiviso una vecchia foto che la ritrae per strada, mentre cammina, con Renzo Arbore e Adriano Fabi.