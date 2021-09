È morto a 96 anni Mikis Theodorakis, compose il sirtaki di Zorba È morto all’età di 96 ad Atene, il compositore greco Mikis Theodorakis, noto per aver scritto il brano noto come “Il sirtaki di Zorba” conosciuto in tutto il mondo grazie anche all’utilizzo che, oltre al film di cui fu colonna sonora, per l’appunto “Zorba il greco”, ne hanno fatto in molte altre pellicole.

A cura di Ilaria Costabile

foto dal film "Il mio grosso, grasso matrimonio greco" Joel Zwick, 2002

Nato il 29 luglio 1925 sull'Isola di Chio, Mikis Theodorakis inizia la sua carriera musicale dopo essersi diplomato al conservatorio dell'Odeion. Nei primi Anni Cinquanta compone brani che fungono da colonne sonore tanto per opere teatrali e di danza, quanto per alcuni film, attività che non ha mai del tutto abbandonato nel corso della sua carriera che ha attraversato varie fasi. Si avvicina ben presto, infatti, alla musica popolare greca, iniziando a collaborare anche con altri artisti coevi, non necessariamente musicisti, con i quali scambiare suggestioni e interessi culturali, stringe infatti una forte amicizia con il poeta Yiannis Ritsos.