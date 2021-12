È morto a 53 anni Carlos Marín, uno dei membri della band Il Divo Il baritono Carlos Marín, membro del gruppo inglese Il Divo è morto domenica a 53 anni, come ha confermato la band. Nei giorni scorsi il cantante era stato ricoverato.

A cura di Redazione Music

Carlos Marín (Photo by John Phillips/Getty Images for Mall of Qatar)

Carlos Marín, cantante che fece parte del gruppo inglese Il Divo è morto domenica all'età di 53 anni. Non sono state rese note le cause del decesso del cantante, la cui scomparsa è stata annunciata sui social della band che negli anni scorsi ha raggiunto un considerevole successo grazie alla sua formula crossover, riuscendo a raggiungere i pubblici più disparati, anche grazie alla formazione che vedeva a parte Marín che era un baritono spagnolo, anche il tenore statunitense David Miller, il cantante pop francese Sébastien Izambard e l'ex rocker svizzero Urs Bühler che hanno firmato, appunto, il post con cui hanno salutato il loro collega che era stato ricoverato recentemente.

La notizia della morte del cantante

"È con enorme dolore che vi comunichiamo che il nostro amico e partner, Carlos Marin, è morto. Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci sarà mai un'altra voce o spirito come Carlos. Per 17 anni noi quattro abbiamo fatto insieme questo incredibile viaggio de Il Divo, e ci mancherà il nostro caro amico. Speriamo e preghiamo che la sua bella anima riposi in pace. Con amore – David, Sebastien e Urs" si legge nel post che accompagna una foto in primo piano del cantante. La band fu creata nel 2013 dal produttore Simon Cowell, noto per il suo ruolo di giudice in vari reality inglesi e americani e per essere stato il manager di una band come i One Direction; prima di entrare a far parte del gruppo il cantante aveva partecipato a produzioni importanti come quelle de I Miserabili, La bella e la bestia e Grease.

Il ricovero in ospedale nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi era stato El Pais a dare alcune informazioni non buone sullo stato di salute del cantante. Il quotidiano spagnolo, infatti, aveva scritto che Marín era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Manchester Royal Hospital e messo in coma farmacologico, come aveva confermato anche l'etichetta discografica: "Ha iniziato a sentirsi male una settimana fa e l'hanno ricoverato in ospedale. Ero in tournée con il gruppo in Inghilterra" avevano confermato fonti dalla casa discografica, con la conferma della band che su Twitter aveva scritto: "Il nostro caro amico e collega, Carlos, è in ospedale. Speriamo e preghiamo per una pronta guarigione".