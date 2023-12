È morta Zahara, la cantautrice sudafricana aveva 36 anni È morta Zahara, nome d’arte di Bulelwa Mkutukana, a soli 36 anni. Ricoverata da un mese, lottava contro problemi di salute legati al fegato. La notizia del Guardian.

A cura di Gaia Martino

È morta a 36 anni la pluripremiata cantante afro pop sudafricana Bulelwa Mkutukana, meglio conosciuta con il nome d'arte Zahara. Il triste annuncio arriva dal ministero della Cultura sudafricano: "Che la sua straordinaria eredità possa continuare a ispirare generazioni", le parole scritte in un tweet. Il mese scorso, il suo manager Oyama Dyosiba, scrive il Guardian, faceva sapere che era stata ricoverata in ospedale "a seguito di lamentele relative a dolori fisici". La cantante soffriva per problemi di salute al fegato legati al suo passato da alcolista, si legge.

La morte di Zahara

Il ministro dello sport, delle arti e della cultura del Sud Africa, Zizi Kodwa, ha annunciato la morte di Zahara su Twitter: "Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Mkutukana e all'industria musicale sudafricana. Zahara e la sua chitarra hanno avuto un impatto incredibile e duraturo nella musica sudafricana". Poi ancora il ministero della Cultura sudafricano ha fatto le condoglianze alla famiglia della cantante scomparsa, esaltando le sue doti canore. Scrive The Guardian che Zahara in passato ha lottato contro l'alcolismo, i medici le dissero che non avesse smesso di bere, le conseguenze le sarebbero state fatali. Circa un mese fa, si legge, il manager della cantautrice, Oyama Dyosiba, spiegò che "era ricoverata in ospedale a seguito di problemi fisici", probabilmente legati al fegato.

Zahara era nata nella città sudafricana di East London il 9 novembre 1987, è morta lunedì notte in un ospedale di Johannesburg, secondo quanto riferito dal sito web statale di notizie Sabc.

La carriera di Zahara

L’artista ha vinto dozzine di premi sia locali che internazionali. Nel 2020, era stata inclusa nella prestigiosa lista delle 100 donne più influenti dell'anno stilata dalla Bbc. In occasione dei South african music award, vinse otto premi tra cui quello di Migliore artista donna e Album dell'anno. È stata anche una brand ambassador per l'Ospedale pediatrico Nelson Mandela. Il suo quinto album, Nqaba Yam, pubblicato nel 2021, raggiunse il numero 1 su iTunes.