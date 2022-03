È morta Traci Braxton, sorella di Toni: “Era una luce brillante” È morta a 50 anni Traci Braxton, cantante e attrice, sorella di Toni, cantante nota in ITalia per “Un-break my heart”

A cura di Redazione Music

Traci Braxton (foto di Theo Wargo/Getty Images)

La cantante e attrice americana Traci Braxton è morta a causa di un cancro esofageo. A confermare la scomparsa della donna, che aveva 50 anni, è stata la sorella Toni – autrice nota per canzoni come "Un-break my heart" e "Just Be A Man About It" – e la sua famiglia che su Instagram ha condiviso una foto che vede assieme tutte le sorelle con cui Traci aveva anche diviso un reality show andato in onda negli Stati Uniti, intitolato Braxton Family Values, andato in onda per sette stagioni consecutive a partire dal 2011, focalizzandosi sulle vite delle sorelle Toni, Traci, Tamar, Trina e Towanda e delle loro famiglie.

"È con estremo rammarico che vi informiamo della scomparsa di nostra sorella Traci – si legge nello status postato sul profilo Instagram di Toni Braxton -. Inutile dire che era una luce brillante, una figlia meravigliosa, una sorella straordinaria, una madre amorevole, una moglie, una nonna e un'artista rispettata. Ci mancherà moltissimo. Traci è scomparsa stamattina mentre cadeva la neve, il nostro angelo ora è un fiocco di neve. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre organizziamo di riportarla a casa con amore, celebrando la sua vita. Saremo una famiglia per sempre. Con amore, La famiglia Braxton".

Traci Braxton si divideva tra la recitazione e il canto, e aveva pubblicato due album, nel 2014 Crash & Burn e nel 2018 "On Earth" con "Last Call" e "Broken Things" che sono i suoi singoli di maggior successo. Negli anni 90 le sorelle, dietro il nome Braxton, avevano pubblicato il singolo "Good Life" prima che la donna decidesse di lasciare la scena discografica per crescere suo figlio. Durante il reality con la sua famiglia, come riporta il New York Times, affrontò i motivi che la spinsero ad abbandonare la musica che comunque riprese durante quegli anni con la pubblicazione dei due album. Stando al suo sito personale, Traci ha speso molto del suo tempo facendo l'assistente sociale prima della trasmissione televisiva.