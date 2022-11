È morta Mimi Parker dei Low, lottava contro il cancro: l’annuncio del marito Alan Sparhawk A dicembre 2020, Mimi Parker aveva ricevuto la diagnosi di cancro ovarico. Il marito Alan Sparhawk: “Mimi è morta circondata dalla famiglia e dall’amore”.

A cura di Daniela Seclì

Alan Sparhawk e Mimi Parker

La musicista e cantante dei Low, Mimi Parker, è morta. Da tempo lottava contro un cancro ovarico. A dare l'annuncio, il marito Alan Sparhawk. In un breve post pubblicato su Twitter, ha espresso la sofferenza provocata dalla tragica perdita della sua compagna, che conosceva sin dai tempi delle elementari.

Alan Sparhawk annuncia la morte della moglie Mimi Parker

Alan Sparhawk ha annunciato su Twitter la morte della moglie Mimi Parker: "Amici, è difficile esprimere l'universo e ridurlo a un breve messaggio, ma Mimi è morta la scorsa notte, circondata dalla famiglia e dall'amore, incluso il vostro. Tenete nel cuore il suo nome. Condividente questo momento con qualcuno che ha bisogno di voi. L'amore è davvero la cosa più importante". Le sue parole sono state accolte da una valanga di commenti di vicinanza ed espressioni di cordoglio.

Low: cancellate le date del tour mentre Mimi Parker lottava contro il cancro

Uniti nella vita privata come nella carriera. Alan Sparhawk e Mimi Parker, insieme a John Nichols hanno fondato la band Low. Alan, voce e chitarra elettica. Mimi, voce e batteria. A dicembre 2020, la brutta notizia. Mimi Parker annunciò che le era stato diagnosticato un cancro. Da lì, si è sottoposta a delicati interventi e alle terapie di rito. Di recente, quando la battaglia si era fatta sempre più faticosa da sostenere per Mimi Parker, i Low non hanno esitato a cancellare numerose date del tour, in modo che lei potesse concentrarsi esclusivamente sulle terapie e riposare. Lo scorso mese, su Instagram, Alan Sparhawk aveva fatto sapere ai fan di stare attraversando insieme alla moglie Mimi Parker un momento molto difficile e di trovare conforto nel loro affetto: "Sono stati giorni difficili, ma il vostro amore ci ha sostenuto e continuerà ad aiutarci a risollevarci da questo brutto periodo". In queste ore, è arrivata la notizia della scomparsa dell'artista.