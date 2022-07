È morta Linda Kramer, moglie del batterista degli Aerosmith in pausa dalla band per motivi familiari Linda Kramer, moglie del batterista degli Aerosmith Joey, è morta a 55 anni.

Joey e Linda Kramer (Neilson Barnard/Getty Images)

Linda Kramer, moglie da 13 anni del batterista degli Aerosmith, Joey, e per anni contract administrator della Hewlett-Packard, è morta all'età di 55 anni. Non sono stati resi noti quali sono stati i motivi della sua morte, ma il suo necrologio la descrive come una donna con "un senso dell'umorismo malvagio e malizioso", che amava i film di Natale del canale Hallmark e aveva "una passione per la guida di auto veloci", preoccupandosi molto della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi cani, Lucy e Cosmo: "Linda amava ridere e aveva un senso dell'umorismo malvagio e malizioso. Amava la buona cucina e aveva una passione per la guida di auto veloci. Le piaceva l'amore incrollabile dei loro splendidi cani di famiglia, Lucy e Cosmo. Linda amava leggere libri e stare al passo con gli eventi attuali"

Il necrologio della donna, la più giovane di quattro figlie, continua parlando dell'amore di Linda per il marito con cui era sposato dall'ottobre 2009 e che l'aveva sempre definita "l'amore della sua vita". "Linda amava Joey profondamente e il suo benessere e la sua felicità erano la sua massima priorità" come è scritto ancora nel suo necrologio nel quale si legge anche come il "suo film preferito di tutti i tempi è stato ‘A Star is Born', con Kris Kristofferson e Barbara Streisand. Amava soprattutto la sua famiglia e soprattutto i suoi nipoti. Aveva un'insaziabile preoccupazione per il benessere dei bambini ovunque".

Lo scorso marzo Joey aveva comunicato che non avrebbe preso parte alla residency della band a Las Vegas per poter stare vicino alla sua famiglia in un momento complesso. Nella nota stamopa pubblicata da USA Today si leggeva che Kramer – che si era allontanato dalla band nel 2019 per tornarci l'anno successivo – aveva "purtroppo preso la decisione di saltare i concerti della band nel 2022 in modo da poter concentrare tutta la sua attenzione sulla sua famiglia durante questi tempi incerti". Pochi giorni prima della sua morte, la donna aveva dato gli auguri al marito su Twitter: "Buon compleanno all'amore della mia VITA!! Sei l'uomo più straordinario con il cuore più grande che conosco Ti amo mio dolce ragazzo".