È morta la zia di Fedez, il suo ultimo saluto: “Ero il figlio che non avevi avuto, ciao guerriera” Lutto per Fedez: è morta la zia dopo aver contratto il Covid-19. Lo annuncia lui stesso con delle storie su Instagram, in cui le rivolge un ultimo saluto e ringrazia anche gli operatori sanitari che le sono stati accanto nei momenti più difficili.

A cura di Ilaria Costabile

Lutto per Fedez, che nella giornata di lunedì 31 gennaio ha dovuto salutare per l'ultima volta sua zia, scomparsa dopo aver contratto il Covid-19, sebbene avesse affrontato per lungo tempo una patologia, come spiega il rapper milanese nelle sue storie su Instagram, in cui capisce comunica ai suoi fan quanto è accaduto in queste ultime ore.

Il messaggio di Fedez per la zia

Un messaggio pieno di dolore per una perdita che, come emerge dalle parole del cantante, quasi sembrava inevitabile. A poche ma intense righe, Fedez affida la sua sofferenza in un giorno così triste per lui e la sua famiglia e ricorda con immenso trasporto la donna che è lo ha cresciuto, che nella sua infanzia è stata un punto di riferimento, una colonna a cui appoggiarsi nei momenti più difficili e che ha dimostrato di essere forte, tanto da affrontare una lunga malattia senza arrendersi:

Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao zia, ciao guerriera

Il ringraziamento di Fedez agli operatori sanitari

Come dichiarato dal rapper, quindi, il Covid ha indebolito un organismo che già aveva affrontato tante battaglie negli anni precedenti e che, quindi, avrebbe potuto incontrare grandi difficoltà nel superare quest'ulteriore prova. Fedez ne approfitta per ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato la zia anche nei suoi ultimi momenti: "Grazie a tutti i medici e gli infermieri del reparto di pneumologia dell'ospedale San Paolo. Grazie per averci provato fino all'ultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità".