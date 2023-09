È morta Irish Grinstead, l’ex cantante delle 702 aveva 43 anni È morta a 43 anni Irish Grinstead, l’ex componente della band R&B 702. L’annuncio sui social della sorella.

A cura di Redazione Music

Irish Grinstead (Leon Bennett: Getty Images for BET)

Irish Grinstead, l'ex componente della band R&B 702, che ebbe enorme successo a metà degli anni '90 è morta all'età di 43 anni. A comunicarlo è stata la sorella LeMisha – che formava il terzetto assieme a Kameelah Williams – che sui social ha condiviso un post in cui annunciava la scomparsa dell'artista: "È con grande tristezza che devo comunicarvi che la mia bellissima sorella e amica è morta questa sera – ha scritto l'artista -. Ha combattuto una lunga battaglia e adesso finalmente è in pace. Quella ragazza era luminosa come le stelle! Non era bella solo fuori, ma anche dentro. Condividere il palco con lei è stata una gioia che custodirò per il resto della mia vita! Noi, la famiglia, chiediamo preghiere e rispetto per la nostra privacy mentre piangiamo una perdita eccezionale per la nostra famiglia".

Non sono chiare le cause della morte della donna anche se nel 2022 le 702 annunciarono che la donna si sarebbe presa un periodo di pausa a causa di seri problemi di salute. la band ebbe enorme successo a metà degli anni '90, già col primo album, uscito nel 1996, "No Doubt" che vantava la collaborazione di Missy Elliott in "Steelo", il primo singolo estratto da quell'esordio. Il successo definitivo lo raggiunsero tre anni dopo con la hit "Where My Girls At?" che fu co-scritto proprio dalla rapper, arrivando fino alla numero quattro della classifica dei singoli di Billboard; sempre nel 1999 pubblicarono l'album "702" che raggiunse la settima posizione in classifica, mentre nel 2003 pubblicarono l'ultimo "Star" – prodotto dai Neptunes con feat di Pharrell Williams -, separandosi pochi anni dopo.

Anche Kameelah Williams ha voluto ricordare l'amica: "Sono devastata e con il cuore spezzato. Ho avuto difficoltà a scrivere questo post perché per me non è una cosa reale. Ci sono molte cose che vorrei dire, ma è impossibile trovare le parole per descrivere ciò che il tuo cuore non ha ancora accettato. È difficile ammettere che questa cosa sia successa. So che ti senti meglio ora e abbracci la tua gemella Orish, il che mi fa sorridere perché so quanto ti è mancata. Tu ed io ci conosciamo da quando eravamo bambine e abbiamo riso, pianto, festeggiato e tutto il resto, ed è per questo che non voglio crederci". Anche Missy Elliott ha scritto un ricordo su X: "Irish, possa la tua bellissima anima riposare pacificamente tra le braccia del Signore. Una moltitudine di preghiere per l'intera famiglia Grinstead".