"Siamo devastati nell'annunciare la morte della nostra amata amica, cantante e batterista Françoise Cactus. È morta serenamente a casa questa mattina, 17 febbraio 2021, di cancro. Riposa in pace, amica nostra! Per sempre 16!". Gli Stereo Total hanno annunciato così, sui propri social, la morte della cantante del duo franco tedesco. L'artista, il cui vero nome era Françoise Vanhove è scomparsa all'età di 57 anni a seguito di un cancro al seno.

Françoise Cactus tra Lolitas e Stereo Total

La cantante formò la band assieme al pluristrumentista Brezel Göring a Berlino nel 1993, città in cui la cantante si era trasferita negli anni 80 diventando un'artista nota nell'ambiente underground della città. Prima di formare il duo con cui avrebbe trovato popolarità non solo in Germania, la cantante aveva formato un gruppo tutto al femminile, le Lolita (Die Lolitas), che precedettero la caduta del Muro e la formazione proprio del duo.

Chi sono gli Stereo Total

Il debutto degli Stereo Total fu nel 1995 con l'album "Oh Ah" con una direzione artistica molto precisa, come ricorda Pitchfork, che ricorda i loro principi fondamentali: gli strumenti avrebbero dovuto essere assolutamente accessibili, anche economici, i testi dovevano essere cantati in vari tipi di lingue (tranne l'inglese) e in grande le etichette discografiche dovevano essere evitate, così come il gusto contemporaneo. Insomma, gli Stereo Total aderivano totalmente all'idea di DIY, della totale indipendenza, e pur pubblicando una quindicina di album in circa 26 anni di carriera, spaziando chiaramente tra vari generi, dalla new wave, al punk rock, ma anche toccando il synth pop e lo yè-yè. Insomma, uno spettro artistico per la band il cui ultimo album è "Ah! Quel Cinéma!" pubblicato nel 2019, mentre l'album più venduto è "Musique Automatique" del 2001, contenente le hit "L’amour à trois" e "Wir tanzen im 4eck".