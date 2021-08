È morta Fiamma Nicolodi, la musicologa e zia di Asia Argento aveva 73 anni È morta Fiamma Nicolodi. La stimata musicologa aveva 73 anni. Era la sorella di Daria Nicolodi e zia di Asia Argento, nonché nipote dell’apprezzato compositore Alfredo Casella. L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha espresso il suo dolore per la scomparsa: “Con lei se ne va una mente di straordinario rigore e capacità visionaria, una grande amica e una donna di eccezionale energia e generosità”.

A cura di Daniela Seclì

È morta Fiamma Nicolodi. Aveva 73 anni. A dare l'annuncio, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La musicologa, che si è spenta durante la notte nel suo appartamento a Firenze, era la sorella di Daria Nicolodi, scomparsa a novembre 2020. Fiamma, dunque, era anche la zia di Asia Argento e nipote dello stimato compositore e pianista Alfredo Casella. Era stato proprio lui a trasmetterle fin da bambina la passione per la musica.

L'annuncio della morte di Fiamma Nicolodi

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha pubblicato su Instagram un post nel quale ha espresso il suo dispiacere per la morte di Fiamma Nicolodi: "L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia piange, insieme al mondo della musica, la scomparsa di Fiamma Nicolodi. Con Fiamma Nicolodi se ne va una mente di straordinario rigore e capacità visionaria, una grande amica e una donna di eccezionale energia e generosità". La nota, poi, prosegue con alcuni cenni sulla carriera di Fiamma Nicolodi.

La carriera di Fiamma Nicolodi

Fiamma Nicolodi, apprezzata e stimata storica della musica, trasmetteva la sua cultura tramite le lezioni universitarie di Storia della musica (era Presidentessa del Corso di laurea in Musicologia e Beni musicali dell'Università di Firenze), le conferenze e i suoi libri. Non si tirava indietro quando si trattava di affrontare pagine ancora poco approfondite come il rapporto che legava la musica e il ventennio fascista. Era direttrice di progetti di ricerca ambiziosi come la Banca dati della critica musicale italiana e Permusica. Ha fatto parte del comitato di rilevanti istituzioni culturali sia italiane che internazionali. Aveva istituito il Premio Alfredo Casella, dedicato alla memoria di suo nonno. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha ricordato la grande generosità di Fiamma Nicolodi che ha donato all'istituzione la biblioteca appartenuta al nonno "riconosciuta di eccezionale interesse culturale dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana".