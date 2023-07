È morta Coco Lee, la cantante soffriva di depressione: “Era in coma dopo avere tentato il suicidio” Coco Lee aveva 48 anni. La famiglia: “Sebbene non sia più in questo mondo, il suo raggio di luce durerà per sempre”.

È morta Coco Lee. La cantante, all'anagrafe Ferren Lee-Kelly, era nata a Hong Kong ed era stata soprannominata "la Mariah Carey asiatica". Aveva 48 anni e, nel corso della sua carriera artistica, aveva anche prestato la voce al personaggio di Mulan nell'adattamento cinese del film d'animazione Disney. La sua famiglia ha annunciato la sua morte mercoledì 5 luglio. Era in coma, dopo avere tentato il suicidio.

Le cause della morte di Coco Lee

La famiglia di Coco Lee ha fatto sapere che domenica 2 luglio, l'artista aveva tentato il suicidio mentre si trovava nel suo appartamento. Da qualche anno soffriva di depressione: "Ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente negli ultimi mesi". La quarantottenne è stata trasportata in ospedale. Il coma, poi la morte: "Nonostante gli sforzi del personale medico di salvarla e risvegliarla dal coma, è morta il 5 luglio 2023".

L'ultimo post di Coco Lee

Nell'ultimo post su Instagram, pubblicato il 31 dicembre 2022, l'artista aveva mostrato i tatuaggi con le parole "Love" e "Faith", amore e fede:

Sono le mie due parole preferite, che porto con me nel mio cuore e di cui ho avuto disperatamente bisogno per superare questo anno difficile. La vita sembrava insopportabile a volte, ma come una donna guerriera, ho affrontato tutto a testa alta con il sorriso sulle labbra. La forza, il coraggio, l'audacia sono dentro ognuno di noi.

Una carrellata di scatti, poi, ritraeva sia i momenti più bui che quelli in cui il sole sembrava tornare a splendere. Il post si concludeva con un messaggio per i suoi follower: "Se io sono riuscita a superare tutto, potete farlo anche voi. Non siete soli, non importa quanto la vita sia dura, io sono con voi". La famiglia la ricorderà per sempre: "Siamo grati a Dio per averci dato questo angelo gentile. Sebbene Coco non sia più in questo mondo, il suo raggio di luce durerà per sempre".