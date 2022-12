È morta Claudia Arvati, finalista di The Voice Senior e corista storica di Claudio Baglioni Dopo una malattia è morta Claudia Arvati, corista tra glia ltri di Claudio Baglioni e finalista della seconda edizione di The Voice Senior.

È morta Claudia Arvati, storica corista di Claudio Baglioni, tra gli altri, e finalista della seconda edizione di The Voice Senior, dove aveva gareggiato nella squadra di Gigi D'Alessio. A darne l'annuncio è stato lo stesso Baglioni, che ha voluto ricordarla sui social con un messaggio: "Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi". La donna era malata da tempo, come lei stessa aveva scritto sui suoi social, e lo scorso luglio aveva postato una foto mentre era in ospedale per sottoporsi a un'operazione: "Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga.Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro" aveva scritto.

Arvati era un nome noto nell'ambiente musicale italiano, è stata per anni corista di artisti come Baglioni, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli e aveva partecipato al programma Pronto chi Gioca di Enrica Bonaccorti e in seguito avrebbe prtecipato anche a show come "Furore", "Amici", "La Corrida" e "Carramba", facendo anche da corista in quattro edizioni del Festival di Sanremo. Tra novembre 2021 e gennaio 2022 aveva partecipato alla seconda edizione di the Voice Senior, lo spin off del talent, condotto da Antonella Clerici, arrivando in finale in un'edizione vinta da Annibale Giannarelli.

"In questo tempo rallentato ho affilato il coraggio e ho conosciuto il bene che mi gira intorno. Non immaginavo ce ne fosse così tanto, e così potente…non potevo saperlo. Me ne prendo un pezzetto al giorno e lo conservo per tutto il resto della vita che voglio vivere" aveva scritto nel post qualche mese fa e già sono arrivati i ricordi di chi l'aveva conosciuta. Il suo coach, innanzitutto, che su Instagram ha scritto: "Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia", mentre nelle sue storie anche Nancy Brilli ha voluto ricordarla: "Ciao Claudietta".