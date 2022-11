È morta Christine McVie, cantante e tastierista dei Fleetwood Mac Si è spenta all’età di 79 anni Christine McVie, la cantante e tastierista dei Fleetwood Mac, nota band britannica nata negli Anni Settanta. Ne danno il triste annuncio sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spenta all'età di 79 la cantante e tastierista britannica Christine McVie, volto dei Fleetwood Mac. Da qualche tempo lottava con una malattia, di fatti è morta in ospedale, circondata dall'affetto delle persone a lei più care. L'annuncio della sua scomparsa è stato diffuso sugli account social dell'artista.

L'addio sui social

Christine McVie aveva dedicato la sua vita alla musica, alla quale si era avvicinata sin da ragazzina. Nel 1968 a 25 anni incontra Josh McVie, fondatore della band Fleetwood Mac, che dopo poco diventerà suo marito, con il quale divorziò nel 1985. La sua attività nel gruppo musicale è stata costante, dal 1970 in cui vi è entrata in maniera ufficiale, fino al giorno della sua scomparsa, con una pausa dal 2008 al 2014. Sui social, i membri della band la ricordano con trasporto, ancora increduli per la sua dipartita:

Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza per la morte di Christine McVie.

Lei era davvero una persona unica, speciale e con un talento oltre ogni misura.

Era la miglior musicista che uno potesse avere nella propria band, e la migliore amica che uno potesse avere nella propria vita. Siamo stati così fortunati a poter condividere la nostra vita con lei.

Individualmente e insieme abbiamo apprezzato profondamente Christine e siamo grati per i fantastici ricordi che abbiamo. Ci mancherà.

Il successo nella musica

Nel corso della sua carriera musicale ha conquistato importanti riconoscimenti. Come componente della band, infatti, ha ricevuto due Grammy Awards, mentre nel 1998 è stata premiata con il prestigioso Brit Awards per l'incredibile contributo dato alla musica. Recentemente era stata premiata anche dall'Accademia britannica dei cantautori, compositori e autori. Tra gli album più venduti della storia della musica britannica c'è senza dubbio "Rumors" firmato dai Fleetwood Mac, in cui compare il singolo "You Make Loving Fun" scritto proprio da Christine McVie, nel periodo in cui intratteneva una relazione extraconiugale con il direttore delle luci della band. La sua carriera è stata costellata di successi, non solo in compagnia della band, ma figurano anche alcuni album da solista, come "Christine McVie" nel 1984 e "In the Meantime" del 2004.