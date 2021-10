È morta Beverly Tate, la madre di Snoop Dogg: “Ho avuto un angelo” Snoop Dogg ha perso sua madre, ricoverata dall’inizio dell’anno a causa di un male non comunicato alla stampa. Il messaggio del patriarca dell’hip hop: “Grazie a Dio per avermi dato un angelo per una madre”. Lascia un marito, Vernell, e altri due figli oltre al rapper che ha ringraziato la sua fanbase per aver pregato per lei.

Snoop Dogg ha annunciato la morte di sua madre, la signora Beverly Tate. Il rapper ha dato la notizia domenica, pubblicando un tributo alla sua memoria su Instagram. In didascalia ha scritto: "Grazie a Dio per avermi dato un angelo per una madre". La causa della morte non è stata resa nota. Anche il padre di Snoop Dogg, Vernell Tate, ha confermato la notizia chiedendo anche lui preghiere per tutta la famiglia.

Il ricovero a inizio 2021

La signora Tate era stata ricoverata dall'inizio di quest'anno per ragioni non comunicate. Anche in quella occasione, Snoop Dogg aveva chiesto alla sua fanbase di pregare per lei mentre era in ospedale. Nel corso dei mesi, il rapper e patriarca dell'hip hop ha costantemente aggiornato le persone facendo sapere che era ancora "in piena lotta", senza mai menzionare altro in particolare. Beverly Tate ha avuto altri due figli da suo marito Vernell. La famiglia è cresciuta a Long Beach, in California. Snoop Dogg ha sempre dichiarato che, grazie a lei, è cresciuto in un ambiente cattolico, frequentando la Chiesa.

Un altro lutto per Snoop Dogg

È l'ennesimo lutto della vita di Snoop Dogg, questa volta il più vicino, il più forte, il più doloroso. Nel 2019, il rapper perse suo nipote a soli dieci giorni dalla nascita. Corde Broadus, figlio di Snoop, aveva scritto: "Grazie per tutti i vostri messaggi di cordoglio. Mio figlio ha fatto tutto quello che doveva fare in questi dieci giorni sulla Terra. È stato promosso e continua a fare il suo lavoro. È morto tra le mie braccia e quel sentimento di energia non mi lascerà mai. Kai vuole che sappiate che sta andando alla grande e vuole continuare a ispirare tutti coloro la cui luce è fioca. Tutto questo ha perfettamente senso per due amanti spirituali come me e Soraya (la madre di Elleven e Kai, mentre Zion è figlio di Jessica Kyzer, ndr) a cui è stato donato un angelo come Kai e adesso useremo tutta questa energia per crescere Elleven affinché possa diventare la migliore persona possibile per tutti noi".