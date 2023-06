È morta Astrud Gilberto, cantante brasiliana, fu la voce di The Girl from Ipanema È morta Astrud Gilberto, la cantante brasiiliana, simbolo della bossanova e voce di canzoni come The Girl from Ipanema e Corcovado.

A cura di Redazione Music

Astrud Gilberto (Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

La cantante brasiliana Astrud Gilberto è morta all'età di 83 anni. Lo ha scritto, confermandolo, la nipote Sofia, annunciandolo sulla sua pagina Instagram: "Sono qui per darvi la triste notizia che mia nonna è diventata una stella oggi ed è accanto a mio nonno João Gilberto" ha scritto la donna. Astrud Gilberto è stata una delle cantanti di Bossanova più conosciute e amatissima anche per la sua voce in canzoni che sono patrimonio della musica mondiale come Garota de Ipanema (The girl from Ipanema) e Corcovado, che per prima incise nell'album del marito, Joao, nell'album Getz/Gilberto, pietra miliare della musica brasiliana e non solo, ma anche in brani come Agua de Beber e per la sua versione di Fly me to the moon.

La nipote Sofia ha raccontato di come Astrud abbia scritto una canzone per lei: "Mia nonna Astrud Gilberto ha fatto questa canzone per me, si chiama Linda Sofia 🌸 Voleva addirittura che mi chiamassi Linda Sofia 🌼 La vita è bella, come dice la canzone, ma sono qui per darti la triste notizia che mia nonna è diventata una star oggi ed è accanto a mio nonno João Gilberto", sottolineando, però come "Astrud è stata la vera ragazza che ha portato la bossa nova da Ipanema nel mondo" e definendola una pioniera, nonché la migliore: "All'età di 22 anni ha dato voce alla versione inglese di "Garota de Ipanema" e ha guadagnato fama internazionale. La canzone, un inno bossa nova, è diventata la seconda più suonata al mondo soprattutto grazie a lei. Era il volto e la voce della bossa nova in molte parti del pianeta".

Nata Astrud Evangelina Weinert a Salvador nello stato di Bahia il 29 marzo del 1940 Gilberto ha registrato 16 album in studio e la sua voce in Garota de Ipanema le ha dato non solo l'immortalità, ma le ha permesso anche di diventare una delle voci più rappresentative della musica brasiliana. Come riporta l'Independent, la sua voce in quel brano fu quasi casuale. Nello studio di registrazione, infatti, c'erano il sassofonista Stan Getz e João Gilberto e serviva una voce che cantasse la traccia in inglese e così, essendo nello studio, Astrud Gilberto si offrì volontaria. La canxone vinse un Grammy come canzone dell'anno e orai è un classico della musica mondiale.