È morta Anita Pointer, insieme alle Pointer Sisters intonò successi come I’m so excited È morta Anita Pointer. La cantante delle Pointer Sisters aveva 74 anni. Ad annunciarlo, la famiglia con un comunicato: “Siamo profondamente rattristati dalla perdita di Anita, ma troviamo conforto nel sapere che ora riposa in pace con sua figlia Jada e con le sue sorelle June e Bonnie”.

A cura di Daniela Seclì

È morta Anita Pointer. La cantante delle Pointer Sisters aveva 74 anni. Nel corso della sua carriera, ha intonato grandi hit come I'm so excited e Automatic. Ad annunciare il decesso è stata la famiglia, che ha fatto sapere che l'artista è morta nella sua casa a Beverly Hills, circondata dai suoi cari.

Morta la cantante Anita Pointer

La famiglia di Anita Pointer ha diramato un comunicato nel quale ha espresso il grande dolore per questa perdita: "Siamo profondamente rattristati dalla perdita di Anita, ma troviamo conforto nel sapere che ora riposa in pace con sua figlia Jada e con le sue sorelle June e Bonnie. Era colei che ci ha tenuti uniti per tutto questo tempo. Il suo amore per la nostra famiglia continuerà a vivere in ciascuno di noi. Per favore, rispettate la nostra privacy in questo momento di dolore e perdita. Il paradiso è un posto più bello e amorevole ora che c'è Anita".

La carriera con le Pointer Sisters

Negli anni '60, il gruppo delle Pointer Sisters era composto da June e Bonnie Pointer. Solo più tardi, si aggiunsero anche Anita e Ruth. Nel 1973, il singolo Yes we can can diventò una hit. Il brano Fairytale, uscito nel 1975, fruttò loro un Grammy. Nel 1978, Bonnie lasciò il gruppo. Le tre sorelle Anita, June e Ruth continuarono a cantare insieme, raggiungendo la fama mondiale a partire dagli anni '80 con hit come Jump (For my love); He's so shy; I'm so excited e tante altre. Nel 2015, Anita Pointer aveva annunciato il ritiro. Nel 2003, ha vissuto il grande dolore per la morte della figlia Jada. Nel 2006, ha fatto i conti con la scomparsa della sorella June, deceduta dopo una battaglia contro il cancro. Aveva 52 anni. Mentre Bonnie Pointer è morta nel 2020 a seguito di un arresto cardiaco. Aveva 69 anni. Ad annunciare la sua scomparsa fu Anita. L'unica delle sorelle Pointer ancora in vita è Ruth.