È morta a 77 anni la cantante Betty Davis, regina del funk e della ‘fusion’ Lutto nel mondo della musica, è morta Betty Davis all’età di 77 anni: cantante e modella, è da sempre ricordata come la regina del funk.

A cura di Gaia Martino

Il mondo della musica piange la morte di Betty Davis, avvenuta oggi all'età di 77 anni. La regina del funk divenne nota per aver inventato la ‘fusion‘, un genere musicale che combina elementi di jazz, rock e funk. A rendere pubblica la notizia della scomparsa è Danielle Maggio, un'amica intima di Betty Davis alla rivista Rolling Stone: Amie Downs, direttrice delle comunicazioni per la contea di Allegheny, dove viveva Davis, ha inoltre fatto sapere che è morta per cause naturali. Connie Portis, altra amica di lunga data, ha salutato la cantante con le parole riportate dalla rivista:

È con grande tristezza che condivido la notizia della morte di Betty Davis, un'influenza musicale multi-talento e pioniera rock star, cantante, cantautrice e icona della moda. Soprattutto, Betty era un'amica, zia, nipote e membro amato della sua comunità di Homestead, in Pennsylvania, e della comunità mondiale di amici e fan. In un momento che deve essere annunciato, renderemo omaggio al suo personaggio bello, audace e sfacciato. Oggi apprezziamo la sua memoria come la persona dolce, premurosa e riflessiva che era.

La carriera e il matrimonio con Miles Davis

Betty Davis è morta all'età di 77 anni. La regina del funk era nota anche per essere stata la seconda moglie di Miles Davis. Originaria della Carolina del Nord e modella di professione, cominciò a fare musica negli anni '60: la maggior parte del suo catalogo musicale fu registrato tra il '64 e il '75. Nel '68 sposò Miles Davis, il trombettista statunitense con il quale ebbe una breve ma intensa storia d'amore. Betty contribuì significativamente nella carriera del marito introducendolo nella musica rock e facendogli conoscere Jimi Hendrix e Sly & the Family Stone. Il matrimonio durò solo un anno ed in seguito si vociferò di un flirt con Eric Clapton e Robert Palmer. Ha posato per famose riviste come modella, in Seventeen, Ebony e Glamour, tra i suoi album più celebri Nasty Gal.