È Bruce Springsteen non Woody Allen: sui social ironia per la foto del cantautore Born in the Usa

A volte basta poco per far impazzire Twitter, soprattutto quando parliamo di contenuti virali che hanno a che fare con star internazionali. È successo anche nei giorni scorsi, quando in molti, vedendo scorrere sulla propria timeline la foto di un personaggio famoso ha fatto fatica a riconoscerla o, peggio ancora, l'ha confusa con un altro personaggio famoso che mai avremmo detto potesse somigliargli. Se frequentate un po' i social saprete che stiamo parlando di Bruce Springsteen, uno dei cantautori americani contemporanei più iconici del panorama mondiale, e di Woody Allen, anch'egli iconico, ormai, ma nel campo cinematografico.

Su Twitter, in particolare, infatti, ha cominciato a girare un selfie che una fan si era fatta proprio con il cantautore di Born in the Usa che, però, a prima vista, a causa dei capelli grigi e soprattutto di una particolare montatura degli occhiali avrebbe potuto essere scambiato proprio per il regista di film come "Io e Annie" e "Manatthan". A quel punto, quella foto del cantautore è diventato un vero e proprio meme con molti utenti che hanno giocato e l'hanno ripresa prendendo in giro proprio questa somiglianza. "Nel caso in cui vi rifiutiate ancora di sentirvi vecchi, Bruce Springsteen ora assomiglia a Woody Allen" ha scritto un utente.

"Non avrei mai potuto prevedere che Bruce Springsteen si sarebbe trasformato in Woody Allen da grande" ha scritto un altro, mentre c'p anche chi ha paragonato questa foto e la confusione che crea con uno dei momenti più virali del social, ovvero la confusione tra chi vedeva un certo vestito dorato e chi blue e nero: "La foto di Bruce Springsteen che somiglia a Woody Allen è la cosa più pazza che ho visto su Twitter dopo il vestito". Pare che la foto della fan con il cantautore sia stata stata scattata in Belgio dove Springsteen non era andato per un concerto ma era andato a trovare la figlia Jessica, nota fantina.