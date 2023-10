Durare di Laura Pausini è la canzone scelta per i titoli di coda de I Leoni di Sicilia “Durare” di Laura Pausini è stata scelta come canzone di coda della serie I leoni di Sicilia che sarà distribuita da Disney+ a partire da fine ottobre.

Con l'uscita del trailer ufficiale della serie italiana I Leoni di Sicilia, tratta dai libri di Simona Auci, è stato anche annunciato che l'ultimo singolo di Laura Pausini, ovvero Durare – attualmente in streaming e nelle radio italiane – sarà la sigla finale di tutte le otto puntate della serie Disney tratta dalla saga familiare della scrittrice siciliana. La serie, quindi, si avvale della canzone scritta da quella che è una delle artiste italiane più famose al mondo, vincitrice di un Golden Globe, di un Grammy e quattro Latin Grammy a cui si aggiunge una nomination agli Oscar e il premio come Persona dell’Anno 2023 dalla Latin Recording Academy.

Laura Pausini ha raccontato di conoscere il libro e di essere contenta del lavoro fatto per trasformarlo in una serie: "Conoscevo il libro di Stefania Auci e trovo sia meraviglioso il lavoro fatto da Paolo Genovese, gli sceneggiatori, gli attori e tutta la produzione, per trasformarla in una saga così avvincente. Sono veramente felice che la serie sia accompagnata dal mio brano, Durare". Pausini spiega anche che secondo lei esiste un legame tra il significato della canzone e la storia narrata da Auci: "Credo ci sia un forte legame col significato del testo, la storia di questa famiglia è fatta di legami, relazioni intense, che resistono al passare del tempo e si fortificano. Racconta di passione e di testardaggine, coppie che credono nella possibilità di inventare un proprio destino, un futuro, una vita, avverando così i loro sogni. ‘Una vita pensata ed una da pensare insieme, una da inventare, una da impazzire e una da durare’. Questo è esattamente ciò che canto e trovo si sposi perfettamente con il mondo de ‘I Leoni di Sicilia’".

Proprio Pausini aveva spiegato così il senso del brano: "Questa canzone racconta di come per me sia possibile credere ancora nelle storie d’amore che vogliono costruire un percorso di vita da pensare insieme. Conoscersi, desiderarsi, inventarsi, capirsi. E anche impazzire, insieme. Scoprire quanto è bello dividersi un destino. Durare. Si può". La serie – che sarà presentata in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma – sarà disponibile su Disney+ a partire dal 25 ottobre, con i primi quattro episodi, a cui seguiranno gli ultimi quattro il 1° novembre. La serie è diretta da Paolo Genovese e ha tra gli attori Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo).