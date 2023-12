Due Vite di Marco Mengoni canzone più cercata su Google in Italia nel 2023, Rosa Chemical fa il botto La canzone che ha vinto Sanremo è la più cercata su Google nel 2023, mentre Rosa Chemical è il cantante con più ricerche. Più in generale, Sanremo domina le ricerche in campo musicale.

A cura di Andrea Parrella

Il 2023 di Marco Mengoni è stato un anno decisamente speciale e a confermarlo, qualora ce ne fosse bisogno, ci pensa Google. La sua Due Vite, canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo per la seconda volta in carriera, è stata la canzone con il testo più cercato su Google nel 2023. In queste ore sono stati pubblicati i dati di “Un anno di ricerche su Google”, che hanno svelato come il pezzo scritto da Davide Petrella ed eseguito da Mengoni, prima all'Ariston e poi sul palco dell'Eurovision Song Contest di Liverpool, è stato il brano più cercato in assoluto dell'intero anno per quel che riguarda l'Italia.

Sanremo domina la classifica

Allargando lo sguardo emerge un dato ancora più interessante per quel che riguarda il Festival di Sanremo, dato che Marco Megoni precede tra gli italiani “Supereroi” di Mr. Rain, “Cenere” di Lazza, “Italodisco” dei The Kolors, “Made in Italy” di Rosa Chemical, “Alba” di Ultimo, “Tango” di Tananai, “Splash” di Colapesce e Dimartino e “Everyday” di Takagi & Ketra, Shiva, Anna e Geolier. Insomma, la maggior parte delle canzoni che hanno interessato maggiormente il pubblico hanno a che fare con la manifestazione canora, a riprova dell'era fortunata che il festival di Sanremo sta vivendo in questi ultimi anni, con un ritrovato appeal presso il pubblico mainstream.

Rosa Chemical artista più cercato dell'anno

Anche la classifica degli artisti al top per Google nel 2023 risente molto dell’ondata di Sanremo. Primo è Rosa Chemical, con un'impennata dovuta all'effetto della sua Made in Italy e, con ogni probabilità, del momento più chiacchierato dello scorso Festival, quel bacio con Fede nel corso dell'ultima serata. A seguire c'è proprio Fedez e, subito dopo, lo stesso Marco Mengoni. Completano la top 10 Anna Oxa, Lazza, Mr. Rain, Elodie, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Giorgia.

Foto LaPresse 11 Febbraio 2023 Sanremo, Italia – Spettacolo – Sanremo, 73mo Festival della canzone italiana – Quinta serata. Serata Finale. Nella foto: Rosa Chemical e Fedez, il bacio – immagine televisiva February 11, 2023 Sanremo, Italy – Entertainment – Sanremo, 73rd Italian Song Festival – Fifth evening. The Final. In the photo: Rosa Chemical e Fedez, il bacio