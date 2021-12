Due miliardi di stream per i Maneskin: sono la band italiana più ascoltata al mondo I Maneskin hanno totalizzato 2 miliardi di stream su Spotify, prima band italiana nel mondo, con “Beggin'” che è nella top 10 tra le più ascoltate al mondo.

A cura di Redazione Music

Due miliardi di stream su Spotify sono il totale che i Maneskin hanno collezionato sul sito di streaming nel 2021, anno in cui hanno trovato la consacrazione mondiale. La band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan è la band italiana più ascoltata al mondo e una delle più ascoltate in generale, a conferma di un'annata d'oro. La band vincitrice di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest ha portato l'Italia musicale su numeri mai visti prima, nonostante i successi internazionali di artisti come Laura Pausini e Andrea Bocelli, i cui numeri – per ragioni anche abbastanza ovvie – non avevano mai raggiunto quel grado di viralità. La vittoria dell'ESC con "Zitti e buoni" ha infatti fatto da volano e da apripista per i successi successivi di "I wanna be your slave" e soprattutto di "Beggin'".

Maneskin tra i più ascoltati al mondo

I numeri sono chiari, con oltre due miliardi di stream (sic) la band italiana occupa la 58a posizione al mondo nella classifica speciale degli artisti più ascoltati, ma sono in top 10 se si conta quella die singoli: "Beggin'", infatti, che è la canzone di un artista italiano più ascoltata di sempre sulla piattaforma è nella top 10 della classifica dei brani più ascoltati, in una lista che include, tra le altre, “drivers license” di Olivia Rodrigo, “MONTERO (Call Me By Your Name) ” di Lil Nas X, “STAY” di The Kid LAROI (con Justin Bieber) e Levitating (con DaBaby) di Dua Lipa. La canzone della band italiana ha raggiunto i 785 milioni di stream e al momento è in 22a posizione nella classifica dei singoli americani.

Nuove notizia a X Factor?

C'è una bella differenza tra le posizioni mondiali e quelle italiane, a dimostrazione di come tanto del successo della band sia proprio internazionale, avendo raccolto in Italia non poco (basti pensare che il loro video più visto sia "Torna a casa", brano di quando la band era un fenomeno solo in Italia. I Maneskin hanno totalizzato quasi 100 milioni di ascoltatori divisi in 178 Paesi, e hanno annunciato anche la partecipazione alla finale di X Factor nella serata in cui saranno ospiti anche i Coldplay. Intanto la pagina ufficiale del fanclub lascia presagire un annuncio, scrivendo su Twitter: "Abbiamo visto in passato che X-Factor di solito significa ‘dobbiamo annunciare qualcosa di grande ai nostri fan e questa è l'occasione perfetta per farlo'. Forse questa volta non sarà diverso… Cosa ne pensate?".