Dua Lipa fan scatenata di Mahmood in Kosovo, il selfie di coppia: “Sei un sogno” La cantante di origine kosovare che ha organizzato l’evento insieme al padre Dukagjin non si è persa un istante della performance del collega italiano sul palco e, a fine esibizione, è corsa a chiedergli un selfie.

A cura di Giulia Turco

Dua Lipa si è letteralmente scatenata tra la folla durante l'esibizione di Mahmood in Kosovo, al Sunny Hill Festival. La cantante di origine kosovare che ha organizzato l’evento insieme al padre Dukagjin non si è persa un istante della performance del collega italiano sul palco e, a fine esibizione, è corsa a chiedergli un selfie.

Gli apprezzamenti su Instagram tra Mahmood e Dua Lipa

Mahmood si è esibito a Pristina in occasione del Sunny Hill Festival.davanti ad una folla di persone sulle note dei suoi successi, da Soldi, a Klan passando naturalmente per Brividi. Tra il pubblico c’era anche Dua Lipa, la pop star britannica che ha organizzato il festival e che ha fortemente voluto tra gli artisti anche Mahmood. Sui social ha documentato le esibizioni del cantante mostrando il pubblico scatenato e, a fine concerto, Dua Lipa lo ha raggiunto nel backstage e ha scattato una foto che il suo idolo ha pubblicato sui social. “Sei un SOGNO!”, commenta la cantante sotto al post. “Grazie bella ragazza”, risponde Mahmood rigorosamente in Italia. L’intesa tra loro è vincente.

La presenza di Mahmood in Kosovo era fortemente voluta

Una partecipazione, quella di Mahmood al festival, fortemente sostenuta dalla Farnesina e dall’Ambasciata italiana in Kosovo. Il cantante dal canto suo aveva spiegato di aver accettato senza riserve di partecipare all’evento “perché in questo Festival del riscatto, nel Paese più giovane d’Europa, ci vedo una parte della mia storia”, aveva spiegato. “L’identità in bilico tra più culture, che è ricchezza più che debolezza; il desiderio di non perdere il contatto con le proprie origini; il ricordo dei sacrifici fatti da te e dai tuoi familiari; l’orgoglio del proprio passato e il desiderio di andare avanti, restando legati alla famiglia, agli amici, all’amore”.