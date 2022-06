Dua Lipa denunciata da un paparazzo: ha postato su Instagram sue foto senza permesso Dua Lipa è stata denunciata per aver postato su Instagram alcune foto senza permesso.

A cura di Redazione Music

Dua Lipa (foto Antony Jones/Getty Images for Spotify)

Dua Lipa dovrà rispondere ancora una volta davanti a un tribunale di aver postato su Instagram una foto di un paparazzo senza autorizzazione. Anche i personaggi famosi devono rispettare il copyright, per questo il fotografo Robert Barbera, che da anni scatta foto ai vip, ha deciso di denunciare la popstar per aver postato sui suoi social una sua foto di luglio 2018 senza pagargli i diritti e questo avrebbe provocato un incremento di contatti per la cantante che ne avrebbe usufruito senza pagare il dovuto al fotografo.

"Senza il permesso o l'autorizzazione del querelante, la convenuta ha volontariamente selezionato, copiato, archiviato e mostrato tutte fotografie protette da copyright appartenenti al querelante – si legge nella denuncia del fotografo, scritta dal suo avvocato. Le foto scattate a luglio 2018, che ritraevano Dua Lipa con un maglione nero e la scritta HEROES, nel frattempo sono state cancellate dai social della cantante.

Già precedentemente Dua Lipa aveva dovuto affrontare una causa da parte di un'agenzia chiamata Integral Images e come loro anche Barbera ha affermato che la cantante ha usato quelle foto per promuovere la sua immagine, i suoi prodotti e la sua musica danneggiando però il fotografo e il mercato potenziale. Stando al querelante, infatti, quelle foto avrebbero accresciuto il traffico di persone verso l'account della cantante. Barbera aveva provato a risolvere la questione fuori dalle aule ma pare che a un certo punto la comunicazione con lo staff della cantante si sia interrotto.

Il fotografo ha chiesto il risarcimento dei danni e il pagamento dei profitti imputabili a quella attività oltre a vioetare alla cantante di usare nuovamente sue immagini. Il fotografo non è nuovo a queste richieste e in passato aveva denunciato anche Ariana Grande nel maggio del 2019 e nel 2020 per aver pubblicato sue foto su Instagram senza il suo permesso, e Justin Bieber per le stesse ragioni. Il cantante ha risolto tutto fuori dalle aule del Tribunale.