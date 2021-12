Drakeo the Ruler è morto accoltellato nel backstage di un festival con 50 Cent e Snopp Dogg Drakeo the Ruler è morto a seguito di una rissa in cui è stato accoltellato. Il rapper era nel backstage di un festival che prevedeva le esibizioni di 50 Cent e Snopp Dogg.

A cura di Francesco Raiola

Il rapper Drakeo the Ruler è morto a causa di un accoltellamento durante il festival Once Upon a Time a cui avrebbero dovuto partecipare anche rapper come Snopp Dogg e 50 Cent. Il cantante era uno di quelli che avrebbero dovuto esibirsi durante la serata ma intorno alle 20.30 è scoppiata una rissa nel backstage dell'evento e Drakeo è stato accoltellato, stando a quanto hanno detto fonti delle Forze dell'Ordine. Il rapper è stato subito trasportato in ospedale in condizioni critiche a causa delle ferite riportate, ma non ce l'ha fatta ed è deceduto lì. La dinamica non è ancora chiara, così come non lo sono le ferite riportate dal cantante, che però pare abbia subito una ferita al collo.

Stando a quanto scritto dal Los Angeles Times i paramedici avrebbero risposto a una chiamata che parlava di un uomo accoltellato da un gruppo di persone durante il festival. Il rapper aveva riportato brutte ferite anche se non era chiaro quanto la situazione fosse grave. Una fonte del Los Angeles Times ha anche detto che esiste un video che mostra cosa è successo subito dopo la rissa e l'accoltellamento: le immagini mostrerebbero un gruppo di persone che corrono sul palco con la security che cerca di sedare la rissa. Ovviamente gli organizzatori del Festival hanno subito interrotto l'evento: "Il festival si è concluso in anticipo. La polizia di Los Angeles sarà nell'area per assistere con le indagini " ha scritto la Polizia di LA su Twitter. Nelle ultime storie del rapper si vedono anche alcune immagini del backstage del festival.

Il festival era in ritardo, in quel momento avrebbe dovuto essere sul palco Snopp Dogg il cui concerto era previsto alle 20.30, ma c'era stato un ritardo dovuto al prolungarsi di un0'esibizione precedente. Un portavoce di Live Nation, organizzatore del festival, ha spiegato che "C'è stato un alterco nel backstage. Per rispetto delle persone coinvolte e in coordinamento con le autorità locali, artisti e organizzatori hanno deciso di non andare avanti con i set rimanenti, quindi il festival è stato chiuso con un'ora di anticipo". Drakeo è un rapper della scema losangelina, scoperto da DJ Mustard che prima di cominciare la carriera musicale aveva già qualche precedente con la giustizia. Aveva pubblicato un solo album ufficiale, "The Truth Hurts" nel 2021 ma aveva alle spalle numerosi mixtape, ma il suo nome si stava facendo velocemente strada e non è un caso che il suo nome risultasse nella line up di un festival che voleva proprio unire giovani talenti a nomi affermati