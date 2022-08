Drake investe nel Milan: la maledizione del selfie e la foto con la maglia della Juventus Drake è diventato uno degli stakeholder proprietari del Milan, insieme a LeBron James: ecco tutti i momenti da ricordare con il calcio italiano.

A cura di Vincenzo Nasto

Lebron James e Drake, George Pimentel per Getty Images

Si è conclusa la trattativa tra RedBird Capital Partners, società che ha acquisito negli anni scorsi la squadra campione d'Italia, il Milan, e la Yankee Global Enterprises, in collaborazione con la società d'investimento Main Street Advisors con sede a Los Angeles. La società madre che gestisce anche i New York Yankees, in collaborazione con la società di cui sono stakeholder Drake e Lebron James, ha chiudere l'accordo per l'acquisto del Milan, da soci di minoranza, per 1,2 miliardi di dollari. Con questo accordo, Drake diventa una delle pedine da associare alla società, una figura di spicco dell'industria musicale nel calcio italiano.

Drake, post su Instagram @champagnepapi

Il primo contatto tra Drake e il calcio italiano

Il rapporto tra Drake e il calcio europeo non è però recente, anzi più di una volta il cantante canadese è entrato in contatto anche con la realtà italiana, grazie a personaggi come Paul Pogba. Nel suo ultimo anno alla Juventus, prima del trasferimento al Manchester United, il centrocampista di nuovo bianconero aveva un rapporto stretto con il cantante, che celebrò la loro amicizia con un post su Instagram con la terza maglia della Juventus. La maglietta rosa entrò allora nel gotha dello streetwear americano, indossata più volte anche da artisti del calibro di Rihanna e Gunna, ma anche Pusha T, Tyler The Creator, The Weeknd e Flo Rida.

Drake con la terza maglia della Juventus

La foto con la maglia della Juventus e il tweet ironico della Roma

La relazione tra il calcio italiano e Drake ha avuto anche un episodio ironico, ben sfruttato dai social media manager della Roma, durante il campionato 2018/2019. Infatti, veniva rimproverato a Drake in quegli anni di essere una figura malefica per i risultati sportivi della squadra in cui giocavano alcuni dei calciatori con cui lui scattava selfie. Tra le più celebri, le fotografie con l‘allora centrocampista del Borussia Dortmund Jadon Sancho prima del 5-0 subito contro il Bayern Monaco, ma anche la foto con Paul Pogba, allora giocatore del Manchester United, prima della sfida persa 1-0 in casa contro il Barcellona. Il profilo Twitter della Roma, imbeccato dai tifosi, scrisse un tweet: "A tutti i giocatori della Roma è vietato fare foto con Drake fino alla fine della stagione".