Drake, le scommesse oltre al rap: quanto ha puntato (e vinto) sul Super Bowl Drake si dà alle scommesse oltre al rap e durante la finale di Football americano punta oltre un milione sulla partita.

A cura di Redazione Music

Drake ha puntato e vinto oltre un milione di euro scommettendo sul Super Bowl e potendosi dichiarare soddisfatto, un po' come i LA Rams che hanno portato a casa la stagione contro i Cincinnati Bengals. Il rapper, presente sugli spalti dello stadio che ha ospitato il Super Bowl, l'evento sportivo più visto al mondo e sicuramente uno dei più amati negli States, ha pubblicato sui suoi social le scommesse che aveva fatto durante la partita e che gli hanno permesso di portarsi a casa una cifra importante, scommettendo, c'è da dire, anche cifre grosse come si vede bene dalle testimonianze social.

Il rapper ha giocato tre scommesse, ovvero la vittoria dei Rams sui Bengals, giocando 500 mila euro (sic) e portandone a casa circa 800, scommettendo su un touchdown dell'amico Odell Beckham Jr. (scommettendo circa 530 mila euro e vincendone un milione) e il superamento delle 62,5 yard dell'amico puntando altri 440 mila euro e potendone vincere, in teoria, 800 mila, ma questa scommessa l'ha persa. Insomma, il rapper ha scommesso oltre un milione di euro sull'evento sportivo-televisivo più importante al mondo e ha portato a casa una cifra non indifferente per la vittoria. Doppia vittoria per lui che tifava anche per i Rams.

Alla fine della partita Drake ha anche voluto rendere omaggio al suo amico Beckham che aveva preso parte al video della sua canzone del 2020 "Laugh Now Cry Later": "I wish I got my flowers when everything wasn’t rosey/ How I’m supposed to smell em when everyone’s being nosy/ Pictures of me victorious they making with Adobe make me thankful that a trophy was never what made me cozy/ For now I just want to feel something/ After that I wanna heal something/ And after that I wanna build something/ But today I just fulfilled something". L'amico ha risposto al post, ma soprattutto ha permesso al rapper di prendere una delle due scommesse fatte su di lui, ovvero quella del touchdown, ma non quella delle yard, fermandosi a 52 prima di sistemarsi in panchina a causa di un infortunio al ginocchio.