Dr Dre, 55 anni, all'anagrafe Andre Young, è stato ricoverato in ospedale al Cedars-Sinai Medical Center in California per sospetto aneurisma cerebrale. Le sue condizioni al momento sono stabili e a testimoniare lo stato di salute sotto controllo ci ha pensato lui stesso. Un messaggio su Instagram per rassicurare i suoi fan e spiegare come sta procedendo il ricovero ha placato l'ansia delle ultime ore successiva alla diffusione della notizia:

Grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai fan per il loro interesse e gli auguri. Sto andando alla grande e ricevo cure eccellenti dal mio team medico. Presto uscirò dall'ospedale e tornerò a casa. Complimenti a tutti i grandi professionisti medici del Cedars.

Ignota la causa dell'aneurisma

TMZ riporta che fonti collegate a Dr Dre hanno riferito di un aneurisma che lo avrebbe colpito lo scorso lunedì e costretto al ricovero d'urgenza in ambulanza al Cedars, dove è stato condotto direttamente in terapia intensiva. La causa dell'emorragia sarebbe ancora ignota e a questo sarebbero dovuti gli ulteriori controlli al quale lo stanno sottoponendo, per accertare la natura del trauma e capire come assisterlo al meglio anche a casa.

Il divorzio dalla ex moglie Nicole

Recentemente, Dr Dre è finito al centro della cronaca rosa per il travagliato divorzio dalla sua ex moglie Nicole Young, che, dopo ben 24 anni di matrimonio, avrebbe richiesto due milioni di dollari al mese di mantenimento e cinque milioni di dollari per le spese legali. Il rapper si è detto risolto a riguardo e non intenzionato a sostenere le spese degli avvocati, definendole a dir poco "stravaganti". Come se non bastasse, la Young vorrebbe che un giudice annullasse l'accordo prematrimoniale che ha firmato nel 1996, sostenendo che l'ex marito glielo avrebbe estorto all'inizio del matrimonio, nonostante lui continui a negare con forza tale versione. In questi giorni la battaglia in tribunale continuerà in quel di Los Angeles ed è già prevedibile che Dre non potrà presenziare.