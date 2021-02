Riuscire a comprendere la strada di Mirella Nyvinne Pinternagel, in arte Nyv, non è stato semplice. Un repertorio musicale completamente travolto da tutte le sue influenze, sia linguistiche ma anche musicali, in un immaginario in cui la 23enne cantante, che ha partecipato ad Amici 19, ha trasportato tutti attraverso la pubblicazione di "Low Profile", il suo primo disco ufficiale. Un talento che è stato riconosciuto non solo dal pubblico, ma che in passato ha emozionato musicisti come i Negrita e Jovanotti che l'hanno voluta per aprire i propri concerti. Poi Sanremo Giovani e Amici le hanno aperto le porte mainstream della discografia, che però Nyv non ha voluto seguire, cercando di essere pronta per il suo futuro, firmando con la Sugar, che nel 2020 le ha permesso di muovere i primi passi della sua nuova carriera musicale pubblicandole il primo album. All'interno è presente "Per Favore", singolo più virale del disco sia su Spotify che TikTok, un grido d'aiuto in un momento di difficoltà.

Prima Sanremo Giovani e poi Amici

L'amore per la musica è qualcosa che muove Nyv in maniera viscerale, un'energia che le è servita in passato anche per imparare a suonare più strumenti, come la la batteria, il piano, la chitarra, il mandolino, il basso e persino l’ukulele. Questo, unito alla precocità con cui la cantante si è legata al mondo della musica, scrivendo la prima canzone a soli 12 anni, potrebbe dire il resto. Nel 2018 il suo primo grande palco, quello di Sanremo Giovani, dove con "Io ti penso", riesce a raggiungere il terzo posto della competizione. Anche non vincendo, le particolarità vocali di Nyv impressionano l'etichetta Sugar, che le fa firmare il suo primo contratto discografico, e nel frattempo partecipa alle aperture di concerti di grande rilevanza, come Jovanotti e i Negrita. Il passo successivo, prima della produzione di un album arriva con la partecipazione ad Amici '19, un'avventura che le apre le porte del pubblico nazionale, un'occasione che potrebbe permetterle di lanciare il suo nome tra i grandi, ma attende il progetto che le possa far fare il primo passo.

L'uscita di Low Profile e il successo di Per Favore

Il disco arriva, anche senza volerlo, anche senza una direzione chiara fin dall'inizio. Come ha raccontato la stessa Nyv, il suo primo progetto "Low Profile" è nato dall'unione di singoli che inizialmente non erano stati scritti per diventare un album ufficiale. La testimonianza migliore è proprio la presenza di "Io ti penso", scritta nel 2017 e che non poteva mancare all'interno del suo esordio. Dieci tracce in cui il francese diventa anche un'arma per Nyv, non solo per differenziarsi, ma per tirare fuori la sua verità più cruda, i suoi sentimenti più viscerali, alcune volte un dolore che non riesce a sopportare. Qualcosa che in italiano è riuscita a riprodurre poche volte, ma tra queste è impossibile dimenticare "Per favore". Il singolo più virale della cantante, con quasi sette milioni e mezzo di ascolti, è una richiesta di aiuto prima di cadere, una mano tesa prima di sprofondare nel buio, soprattutto quando Nyv canta: "Ti chiederò di amarmi, per favore resterò in silenzio ferma ad aspettare, per tutto il tempo che avrai bisogno ti chiederò di amarmi, per favore".

Il successo su TikTok

Una canzone straziante che restituisce tutto il dolore che Nyv voleva trasmettere, ma che dà anche il senso di quanto Nyv sfoghi se stessa attraverso la sua musica. Su TikTok il singolo è stato subito in tendenza, riuscendo ad arrivare ai 7mila video prodotti con in sottofondo questo brano, una challenge che molti utenti hanno utilizzato per confessare tutte le paure avute durante i primi mesi di quarantena.