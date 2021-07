in foto: Colapesce Dimartino Vanoni – Crediti di Michela Forte

Dopo il successo travolgente di "Musica leggerissima" Colapesce e Dimartino tornano con una nuova canzone: "Toy Boy". Sanremo ha portato una popolarità enorme a due dei migliori cantautori italiani di questi ultimi anno, che sul palco dell'Ariston hanno portato la canzone giusta, in grado di arrivare a un numero enorme di persone senza però snaturare quelle che sda sempre sono le loro caratteristiche principali, ovvero fare del pop d0autore con un'enorme attenzione anche ai testi.

Vanoni e Guadagnino ospiti di Toy Boy

Con quasi 60 milioni di visualizzazioni su Youtube, il video della canzone del duo siciliano resta ancora il più visto tra quelli che hanno partecipato all'ultima edizione del Festival, prima ancora di "Zitti e buoni", il brano vincitore dell'ultima edizione e pochi mesi dopo anche dell'Eurovision. Bissare il successo di quella canzone non sarà semplice, ma per tornare con musica nuova Colapesce e Dimartino hanno scelto due ospiti d'eccezione. Con loro, infatti, ci sarà Ornella Vanoni, una delle voci che hanno fatto la storia della musica italiana, e Luca Guadagnino, regista candidato al premio Oscar, che ne dirigerà il video ufficiale.

Come sarà Toy Boy

Vista la presenza di Ornella Vanoni forse era possibile imaginare che il sound potesse avvicinarsi a quello brasiliano e infatti, stando a quanto comunica la nota stampa, Toy Boy – prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo – "è una romantica ed ironica bossanova, scritta da Colapesce, Dimartino insieme ad Ornella Vanoni. Un viaggio d’amore tra le Isole Eolie in cui i due cantautori duettano con Ornella in un irresistibile corteggiamento". Inoltre è esplicito il riferimento anche a "‘La voglia la pazzia l'incoscienza l’allegria', l’album della Vanoni pubblicato nel 1976 – nato dall’unione artistica della cantante milanese con il leggendario poeta brasiliano Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho – che ha segnato la storia della musica italiana".

Il tour di Colapesce Dimartino

Quest’estate i due cantautori saranno live nei principali festival e arene estive italiane. Il tour estivo, organizzato e prodotto da OTR Live, li vedrà protagonisti il prossimo 9 luglio al Festival Dei Due Mondi di Spoleto (PG), il 10 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (RN), il 12 luglio al Marostica Summer Festival di Marostica (VI), il 13 luglio al Bike In di Mantova, il 16 luglio al Luce Music Festival di Bitonto (BA), il 18 luglio al Nova di Bologna, il 19 luglio al Moonland Festival di Sarzana (SP), il 21 luglio a Estate Sforzesca di Milano, il 22 luglio al Flowers Festival di Torino, il 25 luglio al No Borders Music Festival di Tarvisio (UD), il 26 e 27 alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, il 31 luglio al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), il 7 agosto al Locus Festival di Fasano (BR), il 21 agosto al Terrasound di Francavilla al Mare (CH), il 28 agosto con la data già sold out di Taormina, il 3 settembre a Settembre Prato È Spettacolo di Prato e il 4 settembre al Nosound Fest di Servigliano (FM).