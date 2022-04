Dopo il record su OnlyFans, a 19 anni Bhad Bhabie ha comprato una villa da 6 milioni di dollari A un anno dall’apertura del suo profilo OnlyFans, appena maggiorenne, la cantante Bhad Bhabie ha acquistato una tenuta da oltre nove ettari in Florida.

A cura di Vincenzo Nasto

Bhad Bhabie 2022, foto della residenza in Florida

Dal meme di "Dr.Phil" a "Gucci Flip Flop", fino a diventare una delle più grandi imprenditrici digitali su Onlyfans: a Bhad Bhabie mancava solo l'ultimo passo per divenire la donna indipendente che sognava di essere qualche anno fa. Un passo da sei milioni di dollari, tutti in contanti: è quanto ha pagato la sua nuova villa in Florida, nella contea di Palm Beach, uno dei quartieri residenziali della città. La giovane creator ha parlato in una diretta Instagram di quanto la villa rappresenti il suo definitivo salto nell'età adulta, avendo compiuto da poco 19 anni. Bhabie si è anche lasciata andare a un momento di pura confessione su quanto i social, già nei primi anni della sua adolescenza, abbiano influenzato la sua vita, a causa del meme "Cash me outside". Come ha commentato la ragazza, da lì in poi "era o perseguire questa vita o essere sempre in imbarazzo per il resto della stessa".

Abitazione in Florida di Bhad Bhabie, 2022, foto di MLS

E dopo esser diventato un fenomeno musicale, che l'ha portata anche sul palco dei Billboard Music Awards come miglior interprete femminile nel 2018, dopo il successo del video di "Gucci Flip Flop", Bhad Bhabie ha aperto il 26 marzo 2020 un profilo Onlyfans, che da subito ha riscosso enorme successo e copertura mediatica. La cantante aveva pubblicato, a solo 24 ore dall'apertura del profilo, una foto che mostrava i guadagni del primo giorno. Più di un milione di dollari, record di Onlyfans, con cui aveva battuto anche l'ex stella della Disney e fidanzata dell'artista Benjamin Mascolo, Bella Thorne. Nello stesso periodo, la cantante è entrata in contatto con il mondo degli NFT, con cui ha reso un pezzo da collezione digitale il suo meme più virale.

Meme Bhad Bhabie 2017, trasmissione "Dr.Phil"

In un anno, i compensi dovuti a OnlyFans e agli NFT, hanno portato la creator a diventare un modello imprenditoriale con cui intraprendere collaborazioni: dalla marca di abbigliamento e intimo Fashion Nova alla multinazionale di cosmetici CopyCat Beauty. Nel frattempo, ha aperto anche una sua etichetta di musica indie, la BHAD Music. Gli introiti commerciali sono serviti all'imprenditrice per acquistare la sua prima casa: 6,1 milioni di dollari in contanti per una tenuta da oltre nove ettari, appartenuta al giocatore NFL Jason Pierre-Paul. Dalle piastrelle in porcellana che ricoprono l'intera abitazione all'enorme piscina, nascosta dietro l'abitazione, fino al garage per le cinque auto di lusso che Bhad Bhabie possiede: infatti la creator depositerà lì anche le due Bentley nuove di zecca, che ha mostrato nei mesi precedenti sui social.