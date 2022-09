Dopo il malore di Genova Blanco parla degli attacchi di panico dal palco di Milano Dopo un malore avuto durante il concerto di Genova, Blanco ha parlato ai suoi fan di un attacco di panico avuto prima del concerto.

Lo stress, l'ansia, l'emozione, o un insieme di queste cose ha portato Blanco negli ultimi concerti del suo tour ad avere qualche problema fisico e mentale, come lui stesso ha spiegato sul palco ai suoi fan. Protagonista musicale di questi ultimi anni, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo e artista da tour tutto esaurito, Blanco è uno dei volti nuovi della musica italiana, mescolando pop e attitudine ribelle che restano chiusi comunque nei suoi 19 anni. Un ragazzo, giovanissimo, che si è ritrovato in questi anni a dover imparare, in brevissimo tempo, a gestire fama e popolarità e palchi enormi con migliaia di fan scatenati ai suoi concerti. Uno stress non indifferente e anche una fatica fisica che forse lo ha portato a qualche problema negli ultimi giorni.

Durante il secondo concerto tenuto a Genova, infatti, il cantante è stato costretto a fermarsi per un quarto d'ora per placare un dolore al petto che lo ha colto nel bel mezzo dell'esibizione. In alcuni video postati dai fan presenti su TikTok, infatti, si vede il cantante di "Tu mi fai impazzire" cantare con fatica "Nostalgia", prima di abbandonare il palco. L'utente Kiro Nayrouz ha scritto, postando il video: "Ieri sera al concerto durante nostalgia a Blanco è venuta una fitta al cuore e nonostante si capiva provasse un forte dolore (si è fermato spesso lasciando cantare solo noi) ha continuato a cantare il pezzo fino alla fine, poi è uscito di scena per circa 15 minuti". Quello che è successo dopo lo raccontano altri video in cui si vede il cantante tornare e spiegare ai fan: "Raga scusate non mi è mai capitato, mi sono fermato un attimo perché ho avuto una fitta al cuore, non mi è mai capitato, ma continuiamo, spacchiamo tutto" e a quel punto chiedergli di cominciare da soli a cantare "Notti in bianco", prima di unirsi a loro.

Pochi giorni dopo, poi, Blanco ha anche voluto parlare ai fan di Milano, nel concerto tenuto pochi giorni dopo quello di Genova, di un attacco di panico che lo ha colpito la notte prima dello show, condividendolo con loro e normalizzando qualcosa di cui sempre più i giovanissimi vogliono parlare. Sempre dal palco, quindi, Blanco ha raccontato: "Sono andato a dormire presto, solitamente vado a dormire alle 6.30/7, non riesco ad addormentarmi però ieri notte sono andato a dormire alle 2 perché c'era il concerto di oggi e ci tenevo a essere in forma, però mi sono svegliato alle 7, raga, non mi è mai capitato, ho avuto un attacco di panico, giuro, mi sono svegliato con con al mia morosa, però ho pensato, cazzo ho vissuto sei mesi della mia vita con Michi, Naza, Jacopo, in un modo incredibile perché mi si è realizzato un sogno, quindi io dico a voi: lanciatevi nei vostri sogni raga, perché tanto vi schianterete comunque, perché come questo sogno adesso è finito inizierà un nuovo sogno e vi assicuro che sarà il momento più bello della vostra vita, ance se vi schianterete, ma non abbiate rimpianti, fate tutto quello che dovete fare".