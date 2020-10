Dopo il tormentone dell'estate "Dorado", Mahmood ha ufficializzato le date del tour italiano per la presentazione del prossimo album, che si sarebbero dovute tenere nel mese di novembre in tutta Italia. Il rapper, che avrebbe dovuto cominciare lo scorso 14 aprile, poi il 3 novembre all'Alcatraz di Milano, ricomincerà il 12 novembre 2021 da Napoli, nel complesso della Casa della Musica.

Anche il disco rinviato

Mahmood è stato uno dei protagonisti musicali della scorsa estate con il singolo "Dorado", in collaborazione con il rapper Sfera Ebbasta e l'artista messicano Feid. Un successo incredibile testimoniato anche dai numeri sullo streaming digitale collezionati dal brano: 22 milioni di stream, stesso risultato del video ufficiale pubblicato su Youtube. L'estate sarebbe dovuta essere, senza l'avvento del Covid-19, anche il periodo di uscita del nuovo disco, dopo che nel gennaio 2019 pubblicò "Gioventù bruciata", l'album d'esordio. Con il nuovo album sarebbero arrivate le date del nuovo disco, con appuntamenti già fissati per i prossimi mesi, come l'apertura all'Alcatraz di Milano.

L'esperimento di Dorado

Il video di "Dorado" è stato uno dei primi esperimenti di pubblicizzazione dell'arte attraverso la musica con la collaborazione con il museo Egizio di Torino. Il rapper aveva giustificato quella scelta affermando come il museo di Torino fosse uno dei più antichi del pianeta dedicato a questa civiltà, dietro solo per grandezza a quello del Cairo. Una questione che lo toccava in maniera personale per le sue origini egiziane.

Le nuove date

12 NOVEMBRE 2021 NAPOLI/ Casa della Musica

13 NOVEMBRE 2021 ROMA / Atlantico Live

16 NOVEMBRE 2021 FIRENZE / Tuscany Hall

17 NOVEMBRE 2021 S.BIAGIO DI CALLALTA (TV) / Supersonic ArenA

19 NOVEMBRE 2021 NONANTOLA (MO)/ Vox Club

20 NOVEMBRE 2021 TORINO – VENARIA / Concordia

23 NOVEMBRE 2021 MILANO / Alcatraz

24 NOVEMBRE 2021 MILANO / Alcatraz