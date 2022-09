Donatella Milani ha avuto un incidente, la cantante è in ospedale: “Dovrò restare così per un mese”

Donatella Milani ha avuto un incidente. A parlare dell'accaduto è stata la stessa cantautrice, che sul suo profilo Instagram, ha chiesto conforto alle tante persone che la seguono con affetto. Attualmente l'artista è in ospedale, dovrà restare immobile per almeno un mese.

La cantante Donatella Milani è molto amata da coloro che l'hanno conosciuta negli anni '80. È autrice di brani di grande successo come Su di noi, cantata da Pupo. Inoltre, è l'interprete di canzoni senza tempo come Volevo dirti. Nel 2018 ha partecipato al programma Ora o mai più, ma si è vista costretta a ritirarsi per motivi familiari. In queste ore, il post dall'ospedale.

Donatella Milani, due anni fa, si raccontò nel salotto di Domenica Live. A Barbara D'Urso confidò di avere sofferto molto per la scomparsa di sua madre, avvenuta nel 2018. Tra loro c'era un fortissimo legame, la considerava un pilastro. Così, la sua assenza le ha provocato una sensazione di smarrimento:

Da quando è morta mia mamma sono andata sempre un po' più giù. Mia mamma era un pilastro, un riferimento. Sono venute fuori tante di quelle cose che mi hanno fatto male, mi hanno fatto impaurire. Mia mamma ha avuto un rapporto con una persona che poi ha abbandonato lei e me. Non si è più fatto sentire, né vedere. Non ha voluto sapere niente. Pensavo di averla messa a posto questa cosa e invece. Mio padre? Sono andata a cercarlo. Era in un'officina. Una mia amica è entrata e ha detto che avevamo problemi con l'auto. Lui è uscito e mi sono ritrovata in lui, perché era un burbero come me. Gli ho chiesto: "Lei conosce Milani Lina" e lui indietreggiava e diceva: "No, perché dovrei conoscerla?". Poi gli ho telefonato a casa e mi ha risposto la moglie che mi ha detto: "Sono sbagli di gioventù". Pensavo mi richiamasse e invece no.