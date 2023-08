Don Guilherme, il prete dj che ha suonato la techno prima della messa di Papa Francesco Chi è Guilherme Peixoto, il prete dj che ha suonato house e techno prima della messa di Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù che si è tenuta a Lisbona.

A cura di Francesco Raiola

I pellegrini che si erano radunati al Parque-Tejo di Lisbona, in occasione della Giornata della Gioventù, sono stati svegliati alle 7 del mattino dal dj set di Guilherme Peixoto, sacerdote e dj, appunto. Il parroco, nome non nuovo alle cronache mondiali, ha deciso, quindi, di svegliare con un set di musica EDM, house e techno i pellegrini che da lì a poco avrebbero ascoltato le parole di Papa Francesco, che probabilmente non aveva mai avuto un'apertura del genere. Migliaia di pellegrini, quindi, sono stati risvegliati da una musica che forse in pochi si sarebbero aspettati e anche per questo il nome di Peixoto ha fatto il giro del mondo, con il video della sua esibizione che è diventata virale.

Il dj set prima della messa di Papa Francesco

Peixoto, infatti, ha trasformato l'altare in un palco dal quale il sacerdote dell'arcidiocesi di Braga ha tenuto un set tiratissimo davanti a migliaia di fedeli che ballavano sulle note techno e altrettanti preti, vestiti già per la messa delle 9. Le immagini in cui si vede il sacerdote che teneva un vero e proprio dj set, del pubblico impazzito, della marea di giovani che assistevano all'esibizione hanno fatto il giro del mondo. Qualche anno fa, per dimostrare il suo attaccamento a questa vita parallela nel djing, durante un viaggio in Vaticano, Peixoto aveva chiesto proprio a Papa Francesco di benedire le sue cuffie.

Le dirette durante la pandemia

Un boost di popolarità, il parroco, lo ebbe anche durante la pandemia. Mentre il Portogallo soffriva, come tutto il mondo, le restrizioni dovute al Covid, infatti, Padre Peixoto ogni venerdì e sabato sera svestiva gli abiti talari per vestire quelli da dj e faceva livestream dei suoi set: "In questo momento è così importante utilizzare i social media per portare un po' di gioia nella vita delle persone – disse Peixoto alla Reuters -. E le persone sembrano felici quando vedono un prete che suona musica online".